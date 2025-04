Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain n'a pas été impressionné par l'Emirates Stadium. Les Parisiens ont ouvert le score dès le début de cette manche aller avec un but d'Ousmane Dembélé après un peu plus de trois minutes. Le meilleur départ possible pour les Parisiens et l'ailier, resté muet lors des derniers matchs de son club.