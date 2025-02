LdC ‍: Brest a enfin la recette pour battre le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mardi soir en Ligue des champions, le Stade Brestois et le PSG s'affrontent en barrages. Les Bretons sont très loin de partir favoris mais veulent tenter le coup à fond pour faire tomber les Franciliens.

Brest vivra un nouveau moment historique mardi soir en Ligue des champions. Hasard de la compétition, les Bretons affronteront le PSG en barrages. Une double confrontation attendue en Bretagne. Les hommes d'Eric Roy, récemment balayés par le club de la capitale en Ligue 1, savent qu'ils ne partiront pas favoris du tout. Mais ils comptent bien jouer le coup à fond et s''appuyer sur leurs meilleures individualités. S'il y a bien un joueur qui avait fait mal à Paris il y a quelques jours, c'est Ludovic Ajorque. Pour Vincent Guérin, l'ancien attaquant de Strasbourg sera l'une des clés pour Brest face aux champions de France.

Ajorque, la clé pour faire tomber le PSG en Ligue des champions ?

Lors de quelques mots échangés avec Téléfoot, l'ancien des deux équipes a en effet indiqué : « C'est le joueur type dont a besoin Brest pour embêter le PSG. C'est un point d'encrage. On l'a vu sur le dernier match. Il a vraiment été un joueur chiant pour les Parisiens. Ajorque est l'une des clés de la double confrontation contre Paris même si Paris est bien au-dessus du Stade Brestois ». En 29 matchs disputés cette saison, Ludovic Ajorque a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives. Il sera motivé, comme ses coéquipiers, pour faire enfin tomber le Paris Saint-Germain, que le Stade Brestois n'a plus battu depuis 1985. Eric Roy devra faire preuve d'inventivité, surtout que le club de la capitale française tourne à plein régime depuis quelques semaines. Après avoir laminé Brest et battu Le Mans, le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur Monaco (4-1) ce vendredi soir au Parc des Princes.