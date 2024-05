Lautaro Martinez au PSG, l’Inter fanfaronne

Sous contrat à l’Inter Milan jusqu’en 2026, Lautaro Martinez ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants pour une prolongation. Le Paris Saint-Germain pourrait profiter de la situation après une prise de renseignements auprès de l’agent de l’attaquant argentin.

Le plan du Paris Saint-Germain semblait clair. Malgré le départ de son meilleur buteur Kylian Mbappé, la direction francilienne ne comptait pas recruter un avant-centre cet été. L’idée était plutôt de miser sur un ailier gauche comme le Napolitain Khvicha Kvaratskhelia, sa priorité du moment. Mais ce mercredi, le nom d’un attaquant de pointe apparaît dans l’actualité du club de la capitale.

En effet, le champion de France garde un œil attentif sur Lautaro Martinez. L’international argentin, sous contrat à l’Inter Milan jusqu’en 2026, discute d’une prolongation depuis plusieurs mois sans parvenir à un accord. Et le récent changement de propriétaire, avec la prise de pouvoir du fonds d’investissement Oaktree, a sans doute ralenti les discussions. L’occasion pour le Paris Saint-Germain de sonder l’agent du Nerazzurro Alejandro Camano, qui échange actuellement avec les Parisiens pour son autre client Achraf Hakimi.

🤔 Nessuna trattativa in corso ma non si può escludere che Lautaro possa ricevere una proposta allettante dal punto di vista economico da Parigi. Questo non significa che la prenderebbe in considerazione, ma neanche il contrario ⬇️⚫🔵 pic.twitter.com/lpb4ABOjbB