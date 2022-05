Largué par le PSG, Gueye reçoit une folle demande

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Au cœur d’une polémique après son forfait à Montpellier samedi dernier, Idrissa Gueye n’est pas épargné. Le milieu du Paris Saint-Germain, qui a refusé de soutenir la lutte contre l’homophobie, est notamment ciblé par la Fédération Française de Football qui lui propose de se racheter.

Heureusement pour lui, Idrissa Gueye peut compter sur le Sénégal et sur ses coéquipiers en sélection. Sans le soutien de ses compatriotes, le milieu du Paris Saint-Germain se sentirait bien seul. Lui qui ne peut compter sur l’appui de ses dirigeants. Ces derniers ont effet dénoncé des « raisons personnelles et individuelles » pour se désolidariser du forfait de leur joueur, opposé à l’idée de soutenir la lutte contre l’homophobie via un flocage arc-en-ciel.

La FFF demande une photo de Gueye

Résultat, la Fédération Française de Football s’est directement adressée à Idrissa Gueye dans une lettre. « De deux choses l’une, soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs, a écrit le Conseil national de l’éthique de la FFF. Nous vous invitons par exemple à accompagner votre message d’une photo de vous portant le maillot en question. Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise. »

Puis le CNE de l’instance en a rajouté une couche sur l’importance de ce combat. « La lutte contre les discriminations dont font l’objet les différentes minorités, quelles qu’elles soient, est un combat indispensable et de tous les instants, peut-on lire dans le courrier relayé par L’Equipe. Qu’il s’agisse de la couleur de peau, de la religion, de l’orientation sexuelle, ou de toute autre différence, toutes les discriminations reposent sur le même fondement qui est celui du rejet de l’autre parce qu’il est différent du plus grand nombre. »

La CNE de FFF, qui a tjrs atténué via Le Graet l’homophobie et racisme, réclame des comptes à Gueye qui doit faire une photo pour prouver qu’il n’est pas homophobe. Il s’agit de combattre ce fléau et pas de traquer et de délivrer des certificats de virginité. Terrifiante dérive. — Herve Penot (@hpenot_lequipe) May 18, 2022

« En refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires, le refus de l’autre, et pas uniquement contre la communauté LGBTQI +. L’impact du football dans la société et la capacité des joueurs à représenter un modèle pour ceux qui les admirent nous donnent à tous une responsabilité particulière », a conclu l’organisation en espérant provoquer une réaction publique de la part d’Idrissa Gueye, toujours muet pour le moment.