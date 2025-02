Lamine Yamal au PSG, Jorge Mendes fait une annonce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Barcelone est plus proche que jamais d'annoncer la prolongation de contrat de Lamine Yamal. Les Catalans voulaient envoyer un message fort aux équipes intéressées par le prodige espagnol.

Le Barça connait depuis quelque temps d'importants problèmes financiers mais veut continuer de jouer les premiers rôles, que ce soit en Europe ou en Espagne. Les fans et observateurs du club catalan sont très exigeants et le Barça reste une marque référence dans le monde. Le FC Barcelone souhaite notamment rassurer ses supporters quant à ses futurs objectifs. Raison pour laquelle la prolongation de contrat de Lamine Yamal est vue comme une priorité absolue. L'Espagnol est actuellement en fin de contrat avec les Catalans en juin 2026. Mais il le sera prochainement et si tout se passe bien jusqu'en 2030. En effet, un accord total est proche d'être trouvé entre le Barça et son entourage, dont fait partie un certain Jorge Mendes.

Lamine Yamal et le PSG, ça n'arrivera pas de sitôt

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @lamineyamal

Ces dernières heures, l'agent portugais a notamment signifié aux clubs intéressés par Yamal, à savoir le Real Madrid, les deux Manchester, Liverpool et le PSG, qu'ils devaient lâcher l'affaire. Le champion d'Europe veut seulement prolonger avec le Barça et ne songe pas du tout à un départ. A noter que l'été dernier, le Paris Saint-Germain aurait fait une offre de près de 200 millions d'euros pour s'offrir Lamine Yamal. Une offre refusée par le FC Barcelone, qui veut faire du joueur l'une de ses stars pour les prochaines années malgré ses difficultés financières. Une nouvelle réunion entre le Barça et Jorge Mendes est prévue dans quelques jours en marge du 8e de finale aller de Ligue des champions entre le Benfica et le Barça. Les derniers détails du futur contrat de Lamine Yamal à Barcelone devraient être bouclés à ce moment-là.