Lâché par Man United, Pochettino s’accroche au PSG

Par Eric Bethsy

Longtemps convoité par Manchester United, l’entraîneur Mauricio Pochettino semble s’éloigner du club mancunien, notamment pour des raisons financières. En tout cas, cette tendance pourrait expliquer sa volonté de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Peu bavard en conférence de presse, Mauricio Pochettino a surpris tout le monde la semaine dernière. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a pour habitude d’esquiver les sujets sensibles comme son avenir. Mais cette fois, l’Argentin a révélé sa volonté de rester avec son staff la saison prochaine. « On est des compétiteurs par nature. Les défis, les revanches sont ce qui nous donne le plus d'énergie, argumentait le technicien. Au-delà de la déception, essayer de relever un objectif aussi élevé dans un club comme le PSG est toujours un défi, on est très motivés pour cela. »

Pourtant, Mauricio Pochettino n’a pas toujours affiché cette détermination. L’ancien manager de Tottenham semblait moins attaché au Paris Saint-Germain lorsqu’il évitait de démentir les nombreuses rumeurs de départ le concernant. Alors pourquoi ce changement de discours ? Qui plus est après l’élimination en Ligue des Champions au terme d'un nouveau fiasco. Le média ESPN a peut-être la réponse. En effet, Manchester United, longtemps intéressé par ses services, commencerait sérieusement à douter de cette piste.

Mauricio Pochettino pourrait être contraint d'attendre la fin de la saison pour connaître son sort en raison des nombreux changements à venir. Le PSG préférerait forcer Manchester United à payer une indemnité plutôt que de résilier son contrat en premier. [@MarkOgden_] #MUFC pic.twitter.com/cOrXcctUWh — Manchester United (@MUnitedFR) March 25, 2022

Pour commencer, le Paris Saint-Germain n’a pas encore décidé de virer son entraîneur. La gestion d’autres secteurs passe en priorité pour la direction francilienne. Manchester United, qui ne peut attendre la fin de la saison, doit donc contacter les Parisiens. Seulement voilà, ces derniers réclameraient une grosse indemnité pour le coach sous contrat jusqu’en 2023. Autant dire que le club mancunien se montre réticent sachant que sa cible est actuellement sur la sellette. De plus, le pensionnaire de Premier League serait en contact avec l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam Erik ten Hag. Apparemment, la piste MU se referme, et Mauricio Pochettino l’a peut-être compris.