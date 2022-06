La tactique du PSG pour virer Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne fait plus de Neymar un joueur incontournable de son effectif. Attirer une autre star en attaque permettrait de pousser le Brésilien vers la sortie.

« De mon côté, je veux rester au PSG. Personne ne m’a rien dit, mais de mon côté, je veux rester ». C’est ainsi que Neymar a répondu pour la dernière fois aux rumeurs stipulant que l’Emir du Qatar avait perdu confiance en lui, et cherchait à le pousser dehors au PSG. Conscient d’avoir un contrat longue durée dans la capitale française, le Brésilien se sent bien à Paris, et n’envisage pas d’aller voir ailleurs. Il faudrait qu’il fasse pour cela d’énormes concessions, car son contrat actuel l’empêche totalement d’être disponible pour un autre club. En effet, le « Ney » ne vaut plus 200 millions d’euros ou un salaire au-delà des 4 millions d’euros par mois qu’il touche au Paris SG. De quoi écarter même Newcastle ou Chelsea, qui rêvent d’une tête d’affiche à prix réduit.

Mais Neymar ne compte pas partir, et alors qu’il rêvait de s’en aller en 2019, il entend bien désormais continuer à porter le maillot du PSG. Pour le faire partir, les solutions ne sont pas bien nombreuses, mais Nasser Al-Khelaïfi a encore une possibilité pour lui faire comprendre le message. En effet, si le champion de France se paye une star en attaque qu’il est impossible de mettre sur le banc, alors quelqu’un devra certainement sauter entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Et le Brésilien serait celui qui pourrait en faire les frais.

Lewandowski pour régler le problème Neymar

Selon The Sun, c’est pour cela que le PSG est entré, un peu tardivement, dans le dossier Robert Lewandowski. L’idée est de faire comprendre à Neymar que son temps de jeu sera fortement réduit si Paris arrive à faire venir un attaquant de niveau international. Et l’ancien prodige de Santos n’est pas du genre à accepter de s’asseoir sur le banc, notamment dans les gros matchs. Le journal anglais affirme en tout cas que l’avenir de Neymar à Paris pourrait être remis en cause avec une telle arrivée. Et si dans le même temps, le Paris SG fait des concessions pour céder son numéro 10 à un prix réduit, alors les différentes pièces du puzzle se mettraient en place pour un transfert de Neymar.

Une opération loin d’être gagnée, mais qui démontre que le PSG ne regarde pas forcément vers l’avenir avec Neymar en meneur de jeu. La preuve, si Zinedine Zidane venait à signer à Paris, alors Ludovic Giuly estime que le Brésilen se prendrait une belle claque. « Neymar ok il est en surpoids. Il va arriver avec un nouvel entraîneur comme Zidane, je te dis qu’il va se mettre au diapason tout de suite. Et il va y avoir des règles. S’il a pas envie de courir, il (Zidane) va le mettre sur le banc. T’as pas envie de jouer, tu vas sur le banc et c’est comme ça », a expliqué sur RMC l’ancien barcelonais, pour qui Neymar va sacrément devoir se retrousser les manches à Paris.