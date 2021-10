La surprise Corentin Tolisso, le PSG avance dans l’ombre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Bayern Munich à la fin de la saison, Corentin Tolisso a peu de chances de prolonger l’aventure en Bavière.

Gêné par des pépins physiques récurrents, le champion du monde 2018 n’a pas véritablement eu sa chance avec Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Utilisé à seulement deux reprises en Bundesliga cette saison, Corentin Tolisso devrait faire ses valises de la Bundesliga en fin de saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu de terrain formé à l’OL ne manque pas de prétendants. A en croire les informations relayées par Calcio Mercato, au moins cinq cadors européens sont sur les rangs pour accueillir Corentin Tolisso en tant que joueur libre en juin prochain. Parmi les clubs intéressés, on y retrouve le Paris Saint-Germain, qui aime de plus en plus flairer les bonnes opportunités avec les joueurs libres à l’instar de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ou encore Gigio Donnarumma cet été.

Le PSG intéressé par Corentin Tolisso

Au milieu de terrain, des joueurs comme Ander Herrera, Leandro Paredes ou encore Danilo Pereira pourraient quitter le PSG l’été prochain. Et pour compenser l’un de ces départs, le Paris Saint-Germain verrait d’un très bon œil la venue d’un champion du monde français pour zéro euro. Joueur de caractère, polyvalent dans le milieu de terrain et plutôt à son aise techniquement, Corentin Tolisso coche toutes les cases. Mais en toute logique, son profil ne plait pas uniquement au Paris SG. En Italie, sa cote est notamment très élevée puisque la Juventus Turin et l’Inter Milan aiment beaucoup son style de jeu. Tout comme Tottenham et l’Atlético de Madrid, qui sont les deux ultimes prétendants de Corentin Tolisso selon la presse transalpine. Reste maintenant à voir quels seront les clubs à matérialiser leur intérêt par une offre et quel sera le choix final de l’ancien Lyonnais.