La révélation de Grealish sur Neymar et le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Recrue phare de l’été dans le Royaume-Uni, Jack Grealish fait figure de petit joueur par rapport aux investissements réalisés par le Paris SG.

Pourtant, Manchester City a lâché 117 millions d’euros pour faire venir le meneur de jeu d’Aston Villa, qui a signé quelques jours avec que Pep Guardiola n’apprenne que Lionel Messi n’allait pas prolonger à Barcelone. Résultat, les Citizens n’ont rien pu faire, et ont vu le PSG se renforcer avec l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, en plus des stars déjà présentes dans l’effectif. Tout ce beau monde se retrouvera sur le même terrain dans deux semaines, avec le choc entre City et le PSG en Ligue des Champions. Le résultat sera déterminant tant une contre-performance parisienne, après celle à Bruges, pourrait même le feu. Mais pour Jack Grealish, c’est surtout un incroyable match à disputer face à l’une de ses idoles. Affronter Neymar, l’international anglais n’osait pas en rêver il y a encore quelques temps. Et le milieu offensif se pince réellement pour y croire.

Le Neymar de Santos le faisait rêver

« Cela va être incroyable de jouer contre le PSG. Ils ont vraiment des joueurs très talentueux, mais nous aussi. Neymar est un joueur incroyable. Je regardais des vidéos de lui plus jeune, je revenais même à l’époque où il n’était qu’un gamin à Santos. Il a une carrière tellement merveilleuse, c’est presque le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne. Ce sera un plaisir de partager le terrain avec lui. Donc oui, j’attends vraiment ce match avec impatience », a expliqué un Jack Grealish qui joue franc jeu et ne cache pas son admiration pour Neymar et les stars parisiennes. Pas sûr que ce discours soit du goût des supporters des Citizens ou même de certains de ses coéquipiers, mais après sa grosse performance face à Leipzig, l’ancien d’Aston Villa a bien envie de mordre à pleines dents dans cette Ligue des Champions. Et nul doute que, malgré son admiration, il sera l’un des dangers à surveiller pour la défense parisienne au Parc des Princes.