La recrue rêvée du PSG partie pour faire une Salah

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a déjà pas mal d'idées en tête pour se renforcer l'été prochain sur le marché des transferts. Luis Enrique veut notamment l'arrivée d'un nouveau défenseur central.

Le PSG pourrait connaitre des changements majeurs au sein de son effectif la saison prochaine. Il se dit en effet que des joueurs comme Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore Lucas Hernandez pourraient aller voir ailleurs. De ce fait, le club de la capitale veut assurer ses arrières et placer ses pions dans certains gros dossiers. Luis Campos est donc au travail pour dénicher la perle rare. Depuis quelques semaines, le Portugais est concentré à l'idée de convaincre Ibrahima Konaté de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Le défenseur vice-champion du monde français est en fin de contrat à Liverpool en juin 2026 et n'a toujours pas prolongé. Mais tout pourrait prochainement changer pour lui.

Konaté au PSG, on en est encore très loin

Si Konaté est intéressé par une arrivée au PSG, il pourrait en effet décider de prolonger dans la Mersey comme l'a fait Mohamed Salah, également suivi par Paris, ces derniers jours. C'est du moins ce que nous apprend ces dernières heures le joueur lui-même dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Après le titre validé de Liverpool en Premier League, l'ancien de Leipzig a indiqué : « Un nouveau contrat ? C’est une discussion avec le club et on verra bien ». A l'instar de Mohamed Salah, annoncé partant mais qui a récemment prolongé chez les Reds, Ibrahima Konaté pourrait continuer l'aventure. A Liverpool, le Français de 25 ans est bien installé en défense et peut évoluer dans la meilleure ligue du monde. Paris n'a peut-être pas dit son dernier mot, surtout si la fin de saison se passait mal en Ligue des champions. La défense sera mis à rude épreuve par Arsenal, puis face au finaliste si le PSG arrivait à se hisser jusqu'à Munich.