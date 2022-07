La Real Sociedad toujours sur Rafinha, le PSG réclame 0 euro

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Faisant parti de la liste de joueurs que le PSG désire vendre cet été, Rafinha reste pressenti à la Real Sociedad où il avait été prêté ces six derniers mois. Cela malgré que le club basque va recruter Brais Mendez à son poste bientôt.

Si le PSG peut attirer quasiment tous les joueurs de la planète, qu'est-ce qu'il est difficile de se séparer d'eux quand il n'en a plus besoin. Les indésirables sont nombreux dans le club parisien et Luis Campos a bien du travail pour réussir à leur trouver un nouveau club. Rafinha en fait partie et il n'est pourtant pas le cas le plus désespéré. Le Brésilien, frère de Thiago Alcantara, n'a plus sa place dans l'entrejeu parisien. Cependant, il séduit en Espagne notamment la Real Sociedad. Le club basque l'avait obtenu en prêt lors de la seconde partie de saison qui vient de s'achever.

Le PSG ne veut qu'un pourcentage à la revente pour Rafinha

Le sixième du dernier championnat d'Espagne conserverait bien cet élément intéressant avec lui mais en aura t-il les moyens ? Peut-être pas ce qui pousse la Real Sociedad à recruter d'autres joueurs en attendant comme Brais Mendez. Le milieu de 25 ans va arriver contre 15 millions d'euros en provenance du Celta Vigo. Mais, pas de panique à Paris, le club de Saint-Sébastien pose toujours un regard averti sur Rafinha.

Le #PSG prêt à libérer Rafinha contre un pourcentage à la revente ? https://t.co/KV5LUlltLF — CulturePSG (@CulturePSG) June 20, 2022

Les médias espagnols et en particulier AS s'accordent à dire que le Brésilien est toujours dans le viseur des Basques. Le PSG est prêt à tout pour se débarrasser de Rafinha, quitte à l'offrir littéralement à la Real Sociedad. Le club parisien veut passer outre la dernière année de contrat en le vendant sans indemnité de transfert. La seule chose demandée par les Parisiens est un pourcentage sur une future revente du joueur. Resterait alors à trouver un terrain d'entente avec Rafinha pour une diminution de salaire et l'affaire serait bouclée. Dans le cas contraire, le PSG peut encore compter sur les intérêts du Celta Vigo et de la Fiorentina pour lui arracher son milieu brésilien.