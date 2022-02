La promesse de Neymar pour le match retour Real-PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Neymar a fait son retour sur les terrains depuis une semaine et il retrouve déjà toute son ambition. Participant à un live Twitch avec son illustre aîné Ronaldo, il a promis à l'ancien madrilène une performance historique du PSG à Bernabeu.

Neymar aime dribbler ses adversaires sur le terrain mais il est peut-être encore plus déroutant quand il prend la parole. Le fantasque brésilien du PSG n'a pas hésité à prendre la parole ces derniers temps sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Twitch. Il y a quelques heures, il avait jeté un froid sur ses ambitions futures en évoquant un possible départ en MLS. Des propos vus par certains observateurs comme une lassitude du Brésilien dans le football de haut niveau. Mais, toujours sur Twitch, il a livré un autre son de cloche dans un live avec son illustre aîné Ronaldo. En discussion avec Il Fenomeno, Neymar a été clair sur sa motivation avec le PSG pour la confrontation retour face au Real Madrid.

Neymar veut marquer l'histoire avec Messi face au Real

Face à la légende brésilienne passé justement par le Real Madrid dans sa carrière, Neymar a livré son sentiment sur sa relation avec Lionel Messi, un coéquipier avec lequel la relation est très forte. « Je voulais retourner au Barça. On a tout essayé mais on n’a pas réussi. Finalement, l’opportunité s’est présentée pour qu’il (Messi) signe ici. Je suis très content. C’est un ami, on s’entend très bien, sur le terrain comme en dehors », a t-il révélé. Un coéquipier et un ami avec lequel Neymar compte bien jouer un mauvais tour au Real Madrid.

🚨 | Neymar 🇧🇷 sur le Twitch de Ronaldo :



« L’équipe a encore besoin de se régler mais on va marquer l’histoire contre ton Real Madrid ! »#PSG pic.twitter.com/j0aIlvWeNU — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 22, 2022

En effet, malgré la défaite récente à Nantes 3-1, le milieu du PSG reste confiant sur les capacités de l'équipe parisienne à faire mal au Real lors du match retour à Bernabeu. Il prévient déjà son compatriote et ancien attaquant madrilène, Ronaldo. « L’équipe a encore besoin de se régler mais on va marquer l’histoire face à ton Real Madrid », a t-il affirmé. Des paroles que les supporters parisiens espèrent voir se réaliser, que ce soit la prestation collective ou l'implication personnelle de Neymar.