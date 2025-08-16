La Premier League craque pour lui, le PSG est perdu

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherche encore à réaliser des ventes cet été sur le marché des transferts. Lee Kang-In pourrait d'ailleurs quitter le navire prochainement, lui qui ne manque pas d'opportunités en Premier League.

Le PSG a encore pas mal de travail cet été pour ajuster son effectif. La direction francilienne veut dégraisser et de nombreux joueurs sont candidats au départ. C'est notamment le cas de Lee Kang-In. L'international sud-coréen manque de temps de jeu malgré un talent indéniable. Heureusement pour lui, l'ancien de Majorque ne manque pas de prétendants. Le joueur du Paris Saint-Germain a d'ailleurs la cote en Premier League.

Lee Kang-In, le PSG envisage une séparation

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KANG IN LEE 이강인🇰🇷 (@kanginleeoficial)

Selon les informations de Caught Offside, Arsenal et Manchester United surveillent en effet de très près la situation de Lee Kang-In. Les Gunners ont même contacté le clan du Coréen pour savoir si un transfert était envisageable. En fin de contrat au PSG en juin 2028, le joueur de 24 ans est estimé à quelque 25 millions d'euros par le club de la capitale. A noter qu'en cas de départ de Lee Kang-In, les champions d'Europe le remplaceront par un joueur au profil similaire mais qui pourra apporter une vraie concurrence.

En attendant, le natif de Inchon va continuer sa préparation avec le Paris Saint-Germain et sera du déplacement à Nantes ce dimanche soir en Ligue 1. Le Sud-Coréen a permis au club de la capitale de revenir dans la rencontre face à Tottenham dans la semaine en Supercoupe d'Europe. De quoi certainement lui faire gagner quelques points aux yeux de Luis Enrique malgré une concurrence féroce dans l'effectif du Paris Saint-Germain. L'entraineur espagnol veut des joueurs 100% investis pour développer son projet et déterminés à jouer un rôle important. Et s'il a parfois été accusé d'être un peu dilettante ou hautain, Lee joue désormais sa carte à fond et fait hésiter les dirigeants parisiens sur son avenir.