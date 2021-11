La poudrière du PSG, Danilo Pereira ne comprend pas

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Un an après son arrivée au PSG, d’abord en prêt, Danilo Pereira a exprimé tout le bien qu’il pensait du club de la capitale, pourtant pas épargné par les polémiques. Le milieu portugais s’attend à une saison remplie de bonheur.

En octobre 2020, Danilo se faisait prêter par Porto au Paris Saint-Germain. Dès l’été, son option d’achat était automatiquement levée. La sentinelle portugaise compte déjà 13 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dans un secteur très concurrentiel. Mauricio Pochettino apprécie son profil. Il l’a utilisé lors de six matchs depuis la dernière trêve, avec quatre titularisations à la clef. Danilo prend du galon et de la confiance. Il s’est bien intégré au PSG et à la vie parisienne, qu’il apprécie beaucoup. Au cours d’une interview accordée au média du club, Danilo Pereira a exprimé à quel point il faisait bon vivre au sein du PSG. Et ce malgré tous les scandales et les polémiques.

« De l’intérieur, la réalité est très bonne pour tous ceux qui travaillent ici »

« Je ne dirais pas que c’est un club qui fait du sensationnalisme à part ce qu’on voit de l’extérieur. De l’intérieur, la réalité est très bonne pour tous ceux qui travaillent ici. Non seulement pour les joueurs mais aussi pour les autres. Il y a une ambiance familiale. Tous les clubs ont besoin de cela pour être bien avec nous-mêmes et avec les autres. Un club comme celui-ci ne mérite que du positif ! De bonnes choses vont arriver… C’est sûr ! », a déclaré Danilo Pereira, loin de tous les faits divers autour du PSG. Avec l’affaire Aminata Diallo, les histoires de couple de Mauro Icardi, l’agression d’Ander Herrera, l’insulte de Kylian Mbappé à Neymar, l’actualité fut chargée au PSG ces dernières semaines. Mais pas vraiment pour des raisons sportives en ce qui concerne toutes ces histoires. La "grande famille" subit quelques turbulences.