La perle rare au milieu, le PSG retourne en Italie

Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato, le PSG a des vues sur Marcelo Brozovic, le milieu de terrain de l'Inter Milan.

Cet été, l’une des priorités de Luis Campos sera de renforcer le secteur du milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Il y a un an, le coordinateur sportif du PSG avait déjà recruté à ce poste avec Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches ou encore Fabian Ruiz. Il s’avère qu’hormis le Portugais transféré en provenance du FC Porto, personne n’a convaincu l’état-major parisien.

Des premiers contacts entre le PSG et l'Inter

L’un des grands axes du prochain mercato va donc être de recruter au milieu de terrain et l’objectif de Luis Campos est soit de faire venir des jeunes Français à fort potentiel, soit de recruter des valeurs sûres. Dans le cas où l’option n°2 soit privilégiée, alors Marcelo Brozovic sera une piste sérieuse du champion de France en titre. En effet, selon les informations obtenues par ESPN, des premiers contacts ont déjà eu lieu entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan au sujet de l’international croate, sous contrat avec les nerazzurri jusqu’en juin 2026.

Marcelo Brozovic a également été contacté par l’état-major du PSG, qui apprécie son profil de sentinelle rappelant celui d’un certain Thiago Motta, lequel n’a toujours pas été véritablement remplacé depuis l’annonce de sa retraite en 2018. Reste maintenant à voir si l’Inter Milan, où Marcelo Brozovic n’a pas été systématiquement titulaire depuis le début de la saison, sera ouvert à un départ du milieu de terrain de 30 ans et si oui, à quelle hauteur de prix. Ce n’est qu’en fonction du prix fixé par l’Inter Milan que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi approfondiront ou pas cette piste alors qu’au milieu de terrain, d’autres joueurs aux profils bien différents comme Manu Koné ou encore Khephren Thuram sont également ciblés par le PSG.