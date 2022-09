La mère de Mbappé citée, l’affaire Hamraoui s’emballe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les révélations se multiplient dans le dossier Hamraoui, avec des informations dévoilées par Le Point et Le Parisien sur le sentiment de toute-puissance d'Aminata Diallo, qui avait des appuis de taille au sein du PSG.

Quasiment un an après les faits, l’enquête des forces de l’ordre porte ses fruits et l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui se dévoile de façon déroutante. Les révélations sont quasiment quotidienne sur cette face cachée du football féminin, et les conséquences que cela pouvait avoir sur le PSG. Ce mercredi, Le Parisien et Le Point dévoilent de nombreux nouveaux éléments qui confondent Aminata Diallo et l’un de ses représentants, qui ont essayé d’avoir une emprise majeure sur le Paris SG afin de mieux y négocier des contrats juteux. Les deux quotidiens annoncent que ce « Cesar M », agent officieux de Diallo mais aussi compagnon de l’international française Kadidiatou Diani, avait aussi en sous-main la gestion de la grande vedette du club parisienne : Marie-Antoinette Katoto.

Chantage et menace au PSG

Ces informations permettent aussi de mieux comprendre pourquoi Kheira Hamraoui, la victime de l’agression préméditée, a été mise sur le côté pendant des mois au PSG, et que son départ alors qu’elle était encore sous contrat, a été demandée dans les discussions pour la prolongation de Katoto. Les menaces et le chantage étaient de mise pour essayer de faire craquer le PSG, alors que Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’équipe de France, était la prochaine dans le viseur du clan Diallo selon l’enquête. « Sale pute! Vous croyez que c’est un jeu bande de bâtards? Apparemment, on est une bande de caïds à Paris? Une bande de banlieue? Corinne, t’inquiète pas c’est prévu !! Dès que c’est prolongé au PSG, tu vas voir elle… », ont notamment entendu les enquêteurs dans une conversation entre Diallo et César M.

Des propos qui démontrent selon le Parquet de Versailles d’une volonté de continuer à opérer de manière agressive, quitte à recourir à la force pour permettre à Aminata Diallo de garder sa place au PSG, et d’y signer un nouveau contrat qu’elle espérait très juteux. Malgré l’enquête de police en cours, le clan Diallo ne sentait pas menacé le moins du monde. Bien au contraire. Une fois qu’elle était sortie de sa première garde à vue, son avocat et sa famille avaient crié au complot contre elle, accusant Hamraoui d’avoir dirigé les enquêteurs à son encontre. Avec le recul, les propos de son avocat font froid dans le dos.

L'avocat de Diallo, un an après...

« Aminata est une sportive exemplaire. Aujourd’hui son nom est encore jeté en pâture. On la remet dans un dossier qui ne la concerne pas. Aminata, est ressorti après quelques heures de garde à vue de manière totalement libre. Je ne sais pas quoi vous répondre à part un amateurisme flagrant. C’est une sportive irréprochable et de haut niveau. Le PSG est un club serein et je crois que personne n’est dupe autour de l’innocence d’Aminata Diallo », avait fait savoir l’avocat de la milieu de terrain du PSG.

Fayza Lamari et Kylian Mbappé cités

Une façon de s’attirer la sympathie du grand public qui a totalement fonctionné. Lors d’une présentation de sa bande-dessinée autobiographique, Kylian Mbappé prend Aminata Diallo sous son aile et la met sous le feu des projecteurs. Le numéro 7 du PSG a clairement choisi son camp dans cette affaire et cela fait mauvais genre à l’heure où la vérité éclate. Les enquêteurs ont en effet mis sur le compte de la proximité entre Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, et le duo composé de Diallo et César M, pour expliquer que ces derniers se sentaient réellement intouchables. Un ex-journaliste dans le cercle très proche des Mbappé, ancien de L’Equipe et de la région grenobloise comme Diallo, aurait permis ce rapprochement, lui laissant entendre dans une écoute téléphonique que la mère de Mbappé pourrait favoriser sa prolongation de contrat.

« Je confime des échanges informels et désintéressés avec les dirigeants du PSG. Quand j’ai appris que le PSG ne souhaitait pas offrir un nouveau contrat à Aminata pour des raisons probablement liées à l’affaire, j’ai pris mes distances », a tenu à faire savoir la mère de Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par Le Parisien. Un point que Fayza Lamari a reconnu en évoquant cette situation auprès des dirigeants parisiens, expliquant que cela se faisait dans le cadre d’un documentaire avec Zebra Valley, la société de production de Kylian Mbappé. Un lien qui rend l’affaire encore plus nébuleuse, même si le clan Mbappé a fini par prendre ses distances avec Aminata Diallo, ce qui explique aussi pourquoi le PSG a finalement décidé de ne pas la prolonger.