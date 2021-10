La mère de Kylian Mbappé a mis l'Espagne KO !

Dans : PSG.

Depuis les récents propos de Kylian Mbappé, la presse sportive espagnole jubilait et ne voyait plus aucun obstacle entre la star française du PSG et le Real Madrid. Mais ça, c'était avant les propos de la mère de Mbappé.

« Bombazo de la mère de Mbappé à propos de la prolongation » pour AS, « La mère de Mbappé lâche une bombe » pour Marca, « Les discussions pour prolonger au PSG se passent bien » pour Sport, « La mère de Mbappé chasse le joueur du Real Madrid » pour le Mundo Deportivo, ce mercredi soir, les médias sportifs espagnols font la Une sur les propos de Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé dans Le Parisien. En déclarant que les négociations pour une prolongation du champion du monde français au Paris Saint-Germain étaient en cours, et que cela se passait bien, la mère de Kylian Mbappé savait pertinemment que cela allait mettre le feu du côté de la Casa Blanca, et c’est évidemment le cas.

Même El Chiringuito a lancé une émission spéciale sur Twitch pour traiter ce qui est considéré en Espagne comme un invraisemblable coup de tonnerre. Car c’est peu dire que depuis les interviews données par Kylian Mbappé à L’Equipe et à RMC on avait mis le champagne au frais dans les bureaux du Real Madrid. Le champion du monde du Paris Saint-Germain avait lui-même fait savoir que depuis presque deux mois, le sujet d’une prolongation n’était plus du tout d’actualité entre lui et Leonardo. A l’entame de la dernière année de son contrat avec le PSG, il ne manquait plus que le « here we go » de Fabrizio Romano à en croire les médias espagnols.

Mbappé et sa mère, c'est le feu au Real Madrid

Journaliste de Marca souvent bien informé, Pablo Polo n’est finalement pas si surpris que cela des propos de Fayza Lamari au sujet de la possible prolongation de son fils avec le vice-champion de France, même si le timing est tout de même stupéfiant. « Ces déclarations de la mère de Mbappé confirment ce que Marca soulignait déjà lundi, à savoir que le joueur n'a fermé aucune porte pour son avenir malgré ses déclarations (...) Le Qatar n'a pas perdu espoir de parvenir à un accord avec le footballeur », explique Pablo Polo, qui n’est certain de rien concernant l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid.

Cependant, si Fayza Lamari affirme avoir eu Leonardo lundi au sujet d'une possible prolongation, le Real Madrid est toujours dans un coin de la tête de Kylian Mbappé comme elle l'a reconnu face aux lecteurs du Parisien. « Il y a 4 ans, le Real Madrid était plus attractif que le PSG et on a choisi le PSG. Cet été, Kylian Mbappé avait décidé le Real Madrid car il voulait réaliser son rêve et être au début de l’histoire. Maintenant si vous rajoutez au Real Kylian, plus 3 ou 4 joueurs dans les 4 années à venir, cette équipe n’est plus la même. Kylian veut se trouver au centre d’un projet sportif. Il a besoin de défis en permanence », précise la mère de la star tricolore du Paris Saint-Germain, qui avoue comprendre le mécontentement des supporters du PSG. Les prochains mois risquent d'être chauds entre Paris et Madrid.