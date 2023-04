La malédiction Neymar a frappé le Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En quête de racheter Manchester United, le Qatar a transmis vendredi une offre frôlant les 6 milliards d'euros, avec en plus la possibilité d'intégrer Neymar dans l'opération, Erik Ten Hag exigeant un numéro 9.

Souhaitant toujours se séparer de Neymar, dont le contrat pharaonique jusqu’en 2027 a un impact colossal sur sa masse salariale, le PSG n’a pas cinquante solutions. Rares sont les clubs à pouvoir répondre à la fois aux exigences financières de la star brésiliennes et à son souhait de jouer au plus haut niveau. Revenu à Paris après une escapade dans son pays, Neymar récupère actuellement de son opération à la cheville, mais cela n’empêche pas le numéro 10 de la Seleçao de faire la Une des médias anglais. Car depuis quelques jours, le nom de la star du Paris Saint-Germain est cité du côté d’Old Trafford.

Neymar en cadeau pour Manchester United

Pour le Sun, en réponse aux exigences de l’entraîneur de Manchester United concernant un vrai finisseur, cinq noms auraient été proposés : Harry Kane, Victor Osimhen et donc Neymar. Au sujet de ce dernier, le tabloïd explique que Hamad ben Jassim Al Thani, le membre de la famille princière du Qatar, est prêt à l’intégrer dans l’opération s’il parvient à convaincre les Glazer de lui vendre le club. Neymar pourrait être le premier renfort de choc d’un Manchester United sauce Qatar, même si du côté des Red Devils, les supporters rêvent beaucoup plus d’Harry Kane, comme ils l’ont fait savoir lors du match à Tottenham. Cependant, pour Neymar, le PSG et le Qatar, les choses semblent déjà ne pas aller dans le sens espéré.

Le Qatar dépassé dans la course au rachat de Man Utd

La BBC et différentes sources anglaises annoncent que dans l’opération de rachat de Manchester United, c’est Jim Ratcliffe, le patron d’Inéos qui a pris l’avantage en faisant une offre financièrement plus intéressante, sans toutefois être supérieure, à celle transmise vendredi par Hamad ben Jassim Al Thani. Car le propriétaire de l’OGC Nice ne souhaite pas acquérir la totalité des Red Devils, mais seulement en devenir l’actionnaire majoritaire, laissant ainsi la possibilité à la famille Glazer de rester à Manchester, mais sans aucun pouvoir décisionnaire. De son côté, le Qatar a mis près de 6 milliards d’euros, mais veut 100% de United et donc pousser les propriétaires américains loin d'Old Trafford. Si ce scénario d'une cession partielle à Jim Ratcliffe se confirmait, alors la désillusion serait totale pour l'émir du Qatar, lequel avait l'intention de s'offrir un deuxième club de niveau mondial. Et pour Neymar, c'est aussi une porte qui se referme. Une de plus.