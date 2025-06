La Ligue 1 tabasse la Liga et la Premier League, le PSG l'a prouvé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le parcours du PSG en Ligue des Champions prouve que la Ligue 1 n’a plus rien à envier aux plus grands clubs européens selon Nasser Al-Khelaïfi, lequel s’est félicité de ce pas en avant pour la France.

Souvent moqué pour les résultats de ses équipes en coupe d’Europe, la France a tordu le cou aux critiques et aux haters avec la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Les Anglais ont notamment appris à respecter la Ligue 1 avec le parcours du club francilien, qui a battu Manchester City en phase de ligue avant d’éliminer Arsenal, Liverpool et Aston Villa. Un parcours remarquable de la part du PSG, qui fait dire à Nasser Al-Khelaïfi que la Ligue 1 n’a plus rien à envier à certains grands championnats européens tels que la Premier League ou encore la Liga.

Un constat que l’on peut tout de même contester puisqu’en dehors de Paris, on voit mal les clubs français rivaliser avec les équipes de ces championnats à court terme. « Il est plus facile de marquer des buts en Liga qu'en Ligue 1. Luis Enrique a fièrement représenté la Ligue 1 et l'a défendue contre les supporters de Premier League qui l'appelaient la Farmers League » a cependant lancé Nasser Al-Khelaïfi sur la chaîne qatarie Al-Kass Sports, avant de poursuivre.

La finale a boosté le PSG sur le terrain et en dehors

« Nous avons fini par battre Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal en Ligue des champions cette saison. Luis Enrique m’a dit avant le match contre Arsenal que nous gagnerions la Ligue des champions. J’étais ravi à chaque but de la finale, j’avais du mal à croire à la victoire 5-0 contre l’Inter. Ce club est devenu une source de fierté pour le Qatar et la France dans le monde entier » se réjouit Nasser Al-Khelaïfi, lequel s’est par ailleurs félicité des retombées marketing de cette victoire en Ligue des Champions pour le PSG, qui a vendu plus de cinq millions de maillots après ce sacre européen. Un énorme coup de boost pour le club parisien, plus fort que jamais sur le terrain et en dehors après cette remarquable saison 2024-2025.