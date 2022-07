La Juve recale Kimpembe, il n'a pas le niveau

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La signature attendue de Milan Skriniar risque de faire une victime de premier choix au PSG en la personne de Presnel Kimpembe.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, l’international tricolore est de plus en plus cité comme un candidat au départ. Il y a quelques semaines, lors du rassemblement de l’Equipe de France, Presnel Kimpembe avait fait savoir qu’il souhaitait faire un point avec ses dirigeants au sujet de son avenir. Concrètement, le champion du monde espère prolonger… ou partir cet été. La tendance est plutôt à un départ, d’autant que le Paris SG est en passe de conclure la signature de Milan Skriniar pour environ 65 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan. Mais où pourrait alors rebondir Presnel Kimpembe cet été ? Deux destinations sont évoquées avec insistance ces derniers jours : Chelsea, où il retrouverait son ancien entraîneur Thomas Tuchel et la Juventus Turin, qui a de grandes chances de perdre Matthijs de Ligt.

Kimpembe pas convaincant pour la Juve ?

Reste que la piste turinoise n’est pas sérieuse selon le journaliste Massimo Pavan, qui croit savoir que la Juventus ne s’intéresse pas réellement à Presnel Kimpembe afin de compenser une perte aussi lourde que Matthijs de Ligt. La Vieille Dame pourrait viser un joueur d’un calibre supérieur, ce qui ne manquera pas de chiffonner le défenseur de l’Equipe de France. « Le nom de Kimpembe n’est pas convaincant (pour les dirigeants de la Juve). Si le PSG le vend pour faire de la place à Skriniar, je ne comprends pas pourquoi la Juventus irait le prendre comme remplaçant de De Ligt » a brièvement évoqué le journaliste sur Tutto Juve. Reste maintenant à voir quelles pistes seront étudiées en parallèle de celle menant à Presnel Kimpembe pour la Juventus Turin, qui pourrait récupérer le défenseur français pour une somme avoisinant les 30 millions d’euros. A moins que finalement, Massimiliano Allegri n’approfondisse pas ce dossier pour la succession de Matthijs De Ligt à la Juventus.