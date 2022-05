La haine anti-Mbappé et Ligue 1 propagée par un journaliste espagnol

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On peut comprendre que le Real Madrid ne soit pas satisfait du choix de Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. Mais désormais, la haine s'installe chez certains médias.

L’été dernier, Josep Pedrerol et ses confrères de l’émission El Chiringuito s’étaient régalés en affirmant qu’après avoir refusé les 200 millions d’euros proposés par le Real Madrid pour recruter immédiatement Kylian Mbappé, le PSG allait pleurer à chaudes larmes lorsqu’en 2022 le meilleur joueur du monde s’engagera libre chez les Merengue. Depuis des mois, le club français est moqué et l’élimination parisienne en Ligue des champions face à Karim Benzema et ses coéquipiers n’a pas calmé les choses, bien au contraire. La semaine passée, dans cette émission, on comptait les jours et les heures avant la venue de Kylian Mbappé, affirmant que le programme de la présentation officielle était fixé, que les maillots floqués commençaient à se préparer….et puis il y a eu le drame. En l’espace de 48 heures, ce doux rêve s’est transformé en cauchemar, le meilleur buteur et passeur de Ligue 1 signant samedi avec Nasser Al-Khelaifi une prolongation jusqu’en 2025 chez les champions de France. Une décision qui a transformé le ton caustique de cette émission en véritable tribune de lynchage contre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et même la Ligue 1 considérée comme un championnat de troisième zone.

Le PSG et Mbappé, deux noms qui font craquer Madrid

Après la Clim.

La lessive et un nouveau cycle :#teamPSG

👕👖🧶🇫🇷🇵🇹🫡 pic.twitter.com/kJk8eXy4kS — El Chiringuito TV (@eI_chiringuito) May 21, 2022

Symbole de cette démesure, Tomas Roncero, rédacteur en chef de la section Real Madrid du quotidien AS, suivi par 1,5 million de followers sur Twitter, qui a craché son fiel après la prolongation de Kylian Mbappé. « Kylian, tu as perdu l'occasion d'être le joueur le plus heureux du monde. Tu vas certes être le footballeur le plus riche de l'histoire du football, immensément riche, des maisons proches de Versailles, un immeuble au pied de la Tour Eiffel. Tu vas marcher dans les rues de Paris les poches pleines et tu parleras avec tes amis politiques au téléphone, ton ami Macron ou la maire de Paris en disant que tu es le plus grand joueur, mais non non non, tu n’es pas le plus grand, on se trompe, tu es seulement le plus riche ! Platini ou Zidane ont plus que toi, plus de courage surtout, ils ont eu le courage de passer la frontière pour devenir des légendes. Toi tu es resté chez toi dans ta zone de confort. Tu es un loser. Au PSG, depuis ton énorme maison tu verras les Vinicius, les Benzema, soulever la Ligue des Champions, toi tu seras dans ta petite Ligue 1 en train de jouer contre Metz, Montpellier, Bordeaux. Personne ne gagne le Ballon d'Or comme cela, personne ne gagne le respect ainsi. Ici c'est difficile en Espagne. Tu as choisi d'être un loser et cela m'affecte beaucoup car on t'avait réservé un accueil grandiose. Alors écoute-moi bien, si un jour tu dois encore jouer contre le Real Madrid, couvre-toi bien les oreilles car on va te siffler comme jamais et te répéter que tu n'as rien gagné », a lancé, hors de lui, le journaliste-supporter du Real Madrid.

Mbappé un loser, la Ligue 1 minable, chaude ambiance à Madrid

La rage est telle du côté de Santiago-Bernabeu que même le FC Barcelone, qui n'a rien à voir dans le dossier Mbappé a pris une balle perdue. Car bien évidemment, même si les fans du Barça ont souffert dans un passé récent au cause du PSG, ils n'ont pas manqué l'occasion de chambrer le Real Madrid, et encore plus les médias proches de Florentino Perez après ce colossale échec. Résultat, lors de ce même talk-show, on a cité la prolongation de Mbappé au PSG comme étant « le seul et plus beau trophée du FC Barcelone cette saison. » La vengeance est un plat qui se mange froid, même en Espagne, en espérant toutefois que le calme reviendra vite.