La Farmers League humilie l’Angleterre, Luis Enrique explose de rire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a étalé toute l'Angleterre cette saison en Ligue des Champions, et c'est une belle revanche pour le football français aux yeux de Luis Enrique.

Nouvelle solide performance du PSG en Ligue des Champions, qui pourrait être candidat à évoluer en Premier League à l’avenir. Cette saison, Paris a affronté Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal, avec à chaque fois des résultats positifs ou du moins une qualification. Interrogé par TNT Sports à l’issue de la rencontre, Luis Enrique a apprécié la référence de la journaliste qui le questionnait sur son goût pour les équipes anglaises. Et l’entraineur espagnol s’est lâché, avec son anglais et sa référence à la Farmers League, la Ligue des Fermiers, comme la Ligue 1 est moquée en Angleterre où personne ne suit le championnat français, quasiment considéré comme amateur avec une bonne dose de dédain.

Du 50-50 contre l'Inter Milan

« Trois clubs anglais à la suite (rires) ? La ligue des fermiers, c'est ce que nous sommes, non (sourire) ? Oui, peut-être, mais parfois… Ça fait du bien. Maintenant, on profite. Pas seulement du résultat, mais aussi des compliments qu'on entend sur notre équipe. C'est une jeune équipe, mais la mentalité et le caractère sont là. La manière dont on joue, c'est très bien. Je dois féliciter mes joueurs, ils sont excellents », a livré l’entraineur du PSG, pour qui il va désormais falloir s’attaquer à l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. « On a le temps de les étudier d’ici la finale. Bien sûr que j’ai vu leurs matchs conte le Barça. C’est une très bonne équipe, mais nous aussi. Je pense que ce sera un beau match et ce sera vraiment du 50-50 », a répondu Luis Enrique, bien décidé à savourer cette qualification avant de se pencher sur cette finale à la fin du mois de mai.