L1 : Un coach de Ligue 1 dézingue les haters du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec six victoires en six matchs, le PSG a fait le plein en Ligue 1. Mais l’équipe de Mauricio Pochettino reste la cible des critiques…

Après le match nul en Ligue des Champions face à Bruges (2-1) et la victoire sur le gong face à l’Olympique Lyonnais (2-1), le PSG a de nouveau essuyé certaines critiques. Loin d’être rodée collectivement, l’équipe de Mauricio Pochettino ne donne pas encore le sentiment d’être un rouleau compresseur, ce qui devrait au moins être le cas en Ligue 1 au vu de l’effectif à la disposition de l’entraîneur argentin. Cela étant, il n’est pas juste de taper à tort et à travers sur le Paris SG selon Frédéric Antonetti, futur adversaire de Paris avec Metz ce mercredi. En conférence de presse, l’ancien entraîneur du Stade Rennais et de l’OGC Nice a tenu à défendre les coéquipiers de Neymar, Mbappé et Messi.

Antonetti défend le PSG face aux critiques

« Je ne lis plus rien tellement je vois des énormités, tellement je vois des bêtises sur les analyses. Après le match de Bruges, tout le monde est tombé sur Paris. C’est vrai qu’ils en ont peut être pas fait assez mais j’ai revu le match à froid, je l’ai analysé, ils méritent de gagner et pourtant moi aussi quand je suis sorti du match j’ai trouvé Bruges très bon. Mais désolé Paris est supérieur dans le jeu. Alors on attend tellement de Paris, qu’on fait des commentaires qui ne sont pas toujours justes, vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si je me fais comprendre. Donc il faut un peu de mesure, un peu de mesure pour tout le monde » a lancé Frédéric Antonetti, qui trouve les médias et les observateurs beaucoup trop sévères avec le Paris Saint-Germain ces derniers jours. Une manière aussi pour le coach du FC Metz d’enlever un peu de pression à ses joueurs en rappelant à quel point le PSG est fort, donc favori.