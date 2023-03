L1 : Rennes se paye le PSG, Kalimuendo buteur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ligue 1

28e journée

Stade : Parc des Princes

Score : PSG 0-2 Rennes

Buts pour Rennes : Toko-Ekambi Kalimuendo (45e), Krépin Diatta (48e)

Le PSG a subi la loi du Stade Rennais (0-2) ce dimanche en Ligue 1. Une défaite encore une fois très inquiétante pour le club de la capitale...

Décidément, le PSG a de quoi inquiéter ses fans en cette fin de saison. Si les champions de France en titre ont une avance confortable en tête du championnat, leurs résultats et leurs performances sont moribondes. Ce dimanche face à Rennes au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier, amputés de nombreux joueurs, n'auront presque rien montré. Tout le contraire de Bretons inspirés et qui auront joué tous leurs coups à fond. En première période, Rennes aura pu compter sur un énorme Steve Mandanda, avant de venir crucifier le PSG juste avant la pause grâce à un but de Karl Toko-Ekambi. Et en début de seconde, les joueurs de Bruno Genesio ont encore trouvé la faille, par l'intermédiaire d'Arnaud Kalimuendo. A deux buts à zéro, le PSG a tenté de revenir, tout en s'exposant aux contres rennais. Malgré pas mal d'actions des deux côtés, le score n'évoluera plus.

Cette victoire du Stade Rennais est très précieuse dans la course à l'Europe. Le club breton est cinquième, à 4 points de Monaco (4e) et provisoirement à 6 points de l'OM (3e).