L1 : Pierre Ménès veut un report d'OM-PSG

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

L'OM doit recevoir le PSG dimanche prochain au Vélodrome, mais dans le climat actuel Pierre Ménès pense que cette rencontre ne peut pas avoir lieu.

Cela ne pouvait pas tomber plus mal pour la Ligue de Football Professionnel, à deux jours de la fin de l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1, la chaîne cryptée a été privée du match OM-Rennes qu’elle devait diffuser samedi soir. En effet, suite aux graves événements intervenus dans l’après-midi à la Commanderie, la LFP, en accord avec les autorités, a décidé de reporter cette rencontre très importante dans la course au podium. Une décision que Canal+ a subie sans rien avoir à dire. Mais si l’on regarde le calendrier, après sa rencontre en retard à jouer cette semaine à Lens, l’équipe d’André Villas-Boas disputera son prochain match au Vélodrome dans une semaine, et ce sera face au Paris Saint-Germain. Pour Pierre Ménès, il est évident que compte tenu de l’ambiance actuelle autour de l’Olympique de Marseille il semble hautement improbable que ce choc se déroule, sauf à prendre le risque de nouveaux violents incidents. Le consultant de Canal+ estime qu’il est de la responsabilité des autorités de changer le calendrier en attendant que le calme revienne.

Pierre Ménès, qui estime que ces incidents ne doivent probablement rien au hasard, est donc favorable à un décalage pour cet OM-PSG. « Pourquoi ont-ils fait ça ? Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement pour casser. Je ne serais pas étonné que cette action coup de poing ait eu pour but de pousser la direction dehors et de libérer la place. La première conséquence de ces incidents, c’est que le match contre Rennes a été reporté. Et la prochaine rencontre au Vélodrome, c’est dimanche prochain face au PSG. Soyons clairs : dans ces conditions, il est impensable que les Parisiens se déplacent à Marseille. Si on se retrouve avec des milliers de mecs dehors pour les attendre, cela va forcément dégénérer. Ce n’est pas un contexte pour jouer au foot et je doute que tout rentre dans l’ordre », explique, sur son blog, Pierre Ménès. Reste que compte tenu des problèmes des droits TV, cette affiche OM-PSG a un parfum encore plus particulier, puisque pour l’instant c’est Téléfoot qui diffusera ce match s’il a lieu dimanche prochain.