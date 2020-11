L1 : Neymar apte pour le choc entre le PSG et Monaco

Dans : PSG.

Blessé à la cuisse, Neymar a renoncé aux matchs du Brésil contre le Venezuela et l’Uruguay. Le n°10 du PSG sera en revanche disponible pour le déplacement de Paris à Monaco.

En effet, RMC annonce ce mardi midi que l’international brésilien ne ressent plus aucune douleur, et sera à la disposition de Thomas Tuchel pour le choc de la 11e journée au Stade Louis II entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco. Le média croit par ailleurs savoir que Neymar et son entourage ont apprécié la gestion du staff médical de Paris durant sa blessure. Motivé comme jamais, l’ancien attaquant du FC Barcelone souhaite débuter face à l’ASM, ce qui n’est en revanche pas encore certain. Thomas Tuchel prendra sa décision dans les jours à venir, alors que l’Allemand observera également la prestation de Kylian Mbappé ce mardi face à la Suède, alors que le champion du monde revient également de blessure.