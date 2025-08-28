L1 ‍: Nasser Al-Khelaifi a peur

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Interrogé en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaifi a reconnu qu'il avait très peur pour la Ligue 1 concernant les droits TV. Même s'il soutient Ligue 1+, le patron du PSG n'est pas optimiste.

La Ligue 1 s'est lancée un énorme défi en lançant sa propre chaîne de télévision, laquelle a pourtant connu un lancement très réussi avec 600.000 abonnés dès la première semaine. De quoi soulager un peu les dirigeants des 18 clubs de L1. Cependant, c'est le plus riche d'entre eux qui s'inquiète des effets de la baisse considérables des droits TV pour les équipes françaises. Non pas que Nasser Al-Khelaifi tremble pour le Paris Saint-Germain, pour qui les droits domestiques sont presque anecdotiques, mais pour les formations qui sont déjà sur le fil. Dans L'Equipe, le dirigeant qatari du PSG...et de Beinsports est loin de crier victoire concernant ce que Ligue 1+ va rapporter aux clubs de l'élite du football français.

La Ligue 1 peut avoir peur malgré Ligue 1+

Nasser Al-Khelaif a une vraie inquiétude pour certains des concurrents du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et il l'a dit ouvertement. « Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire. J'espère que cette chaîne va marcher. J'ai demandé combien on allait toucher, mais je n'ai pas de réponse. C'est la première fois depuis quatorze ans que l'on est là qu'on ne sait pas quelle somme on va percevoir. Je suis évidemment plus inquiet pour les clubs qui n'ont pas beaucoup d'autres revenus que ceux des droits télé. Cela va être très dur, très difficile, avoue, dans le quotidien sportif, un Nasser Al-Khelaifi qui visiblement n’est pas rassuré par les bons chiffres du lancement de Ligue 1+. Le plus important pour moi, que ce soit une chaîne ou n'importe quel autre système, c'est combien les clubs français vont toucher. Je souhaite le succès de cette chaîne, mais il y a une très grosse incertitude. »

Pour rappel, cette saison, le champion de France de Ligue 1 touchera 4,67 millions d’euros, soit 500.000 euros de moins que Montpellier, dernier de Ligue 1 la saison passée. Une comparaison qui en dit long sur la dégringolade des droits TV, et qui justifie la grosse inquiétude du président du Paris Saint-Germain.