L1 ‍: Mbappé meilleur joueur de l'histoire, ça se discute

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est ce dimanche, avant même la dernière journée de Ligue 1, que l'on va connaître les vainqueurs des trophées UNFP. Concernant le meilleur footballeur de la saison, un média a déjà fait des révélations.

Qui succédera à Kylian Mbappé comme meilleur joueur de la saison 2022-2023 ? Cinq joueurs sont en lice : Jonathan David (LOSC), Seko Fofana (Lens), Lionel Messi (PSG), Loïs Openda (Lens) et bien évidemment Kylian Mbappé lui-même. Le lauréat est désigné par les joueurs et entraîneurs professionnels, et il ne faut donc pas s’attendre à une énorme surprise. Mais Le Parisien n’a pas attendu dimanche pour dévoiler le nom du lauréat qui n’est autre que…Kylian Mbappé. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain entrera encore plus dans l'histoire de Ligue 1 et du football français puisque cela fera 4 fois de suite qu'il décroche ce titre honorifique. Mais reste désormais à savoir si Mbappé est désormais le meilleur joueur ayant évolué dans le Championnat de Ligue 1.

Mbappé, le pour et le contre de la Ligue 1

Et sur ce sujet du goat de la L1, il y a divergence. Pour Grégoire Margotton, la carrière de Kylian Mbappé n'est pas assez longue pour en faire le numéro 1 de notre Championnat. « Mbappé est encore au début de sa carrière, donc ça ne peut pas être lui. Ce n’est pas encore l’heure de faire les comptes avec lui, il est hors concours, à mes yeux. Dans ceux que j’ai vus jouer, le plus fort, c’est Ronaldinho. Dans cette catégorie, il y a aussi Ibrahimovic, Messi parce qu’un septuple Ballon d’or, il n’y en a jamais eu et il n’y en aura plus jamais. Dans mon top 5, il y aurait un mélange de joueurs pour qui on paie sa place et ceux qui ont une influence sur les résultats d’une équipe, comme Juninho. Il a été décisif dans tous les titres de Lyon. Ce n’est pas forcément celui qui avait le plus de talent, mais celui qui avait le plus d’importance dans les résultats », fait remarquer, dans le quotidien francilien, celui qui commente désormais l'équipe de France sur TF1, après avoir commenté la Ligue 1 pour Canal+. Mais il y a des avis qui aboutissent à l'inverse.

Répondant au Parisien, Alain Giresse est lui fan absolu de Kylian Mbappé et n'a aucun doute sur la suprématie historique de ce dernier. « Intrinsèquement, le meilleur, pour moi, c’est Michel Platini, et c’est aussi un choix émotionnel et amical. Mais celui qui s’est exprimé au top de ses possibilités dans le championnat, c’est forcément Kylian. Il a tout démontré. Michel Platini ou Zinédine Zidane étaient plus forts à la Juventus ou au Real Madrid qu’en Division 1 ou Ligue 1. Comme Thierry Henry. On dit que Mbappé peut encore progresser, mais il possède déjà un tel niveau ! », explique l'ancien milieu de terrain légendaire de l'équipe de France et des Girondins de Bordeaux.