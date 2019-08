L1 : Le PSG se venge et décroche le Trophée des Champions

Dans : PSG, Coupe, Rennes.

Trophée des Champions 2019

Shenzhen Universiade Sports Centre - Chine

PSG bat Stade Rennais : 2 à 1

Buts : Mbappé (57e), Di Maria (73e) pour le PSG; Hunou pour le Stade Rennais

Opposé au Stade Rennais, qui avait été son bourreau en finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain s'est vengé ce samedi en remportant le Trophée des Champions (2-1). Pourtant, les choses avaient mal commencé pour le PSG, puisque ce sont les Bretons qui ouvraient le score grâce à Hunou, légèrement hors-jeu, lequel trompait Areola de près (0-1, 13e). Sur une pelouse indigne d'un match de ce niveau, les Parisiens poussaient mais n'arrivaient à prendre à défaut l'organisation rennaise.

Mais, la seconde période était plus compliquée pour les Bretons. Et cela allait se concrétiser au tableau d'affichage. Dans un premier temps, Mbappé ramenait les siens à hauteur (1-1, 57e), avant que Di Marie ne donne l'avantage au Paris Saint-Germain d'un coup-franc qui laissait Koubek sans réaction (2-1, 73e). Dans les ultimes minutes, Rennes se ruait à l'assaut du but parisien, profitant d'un vent de panique côté PSG, mais ne parvenait pas à égaliser malgré une ultime énorme occasion manquée par Camavinga (90e+3). Paris décrochait donc son 9e Trophée des champions, mais il y a encore du travail pour Thomas Tuchel et ses joueurs.