L1 : Le PSG enchaîne une huitième victoire consécutive !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

8e journée de Ligue 1

Parc des Princes

PSG bat Montpellier : 2 à 0

Buts : Gueye (14e), Draxler (89e) pour le PSG

A trois jours de la réception de Manchester City en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain visait une huitième victoire consécutive en Ligue 1, et le PSG a rapidement voulu se mettre à l'abri en prenant à la gorge Montpellier. Une énorme entame qui se concrétisait par un superbe but de Gueye (1-0, 14e). La formation de Pochettino dominait, mais le MHSC n'abdiquait pas profitant également des ratés des attaquants parisiens, notamment en seconde période. Cependant, quelques secondes après être entré en jeu à la place de Di Maria, Draxler doublait la mise et tuait le suspense (2-0, 89e). Le Paris Saint-Germain enchaîne donc un huit sur huit et n'aura pas à se prendre la tête avant de recevoir les Citizens mardi soir au Parc des Princes.