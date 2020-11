L1 : Le PSG avec Mbappé, Kean et Neymar à Monaco

Dans : PSG.

Kylian Mbappé, Neymar et Moise Kean font partie du groupe communiqué par Thomas Tuchel pour le déplacement à Monaco ce vendredi en Ligue 1.

En revanche, l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur Mauro Icardi et Marco Verratti, encore trop justes et qui sont espérés pour la réception de Leipzig le mercredi 24 novembre au Parc des Princes dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Les jeunes Pembélé, Fadiga et Ruiz ont par ailleurs été convié au voyage en Principauté.

Gardiens : Keylor Navas, Rico, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Diallo, Kimpembe, Florenzi, Kurzawa, Dagba, Bakker, Pembélé

Milieux : Danilo Pereira, Paredes, Rafinha, Fadiga, Ruiz, Neymar

Attaquants : Kean, Di Maria, Mbappé, Sarabia