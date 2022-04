L'UEFA oublie Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi

Juste après la défaite et l'élimination du PSG face au Real Madrid à Bernabeu, l'état-major parisien avait fait polémique. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo avaient eu une attitude virulente envers les arbitres ce soir-là. Mais, pour le moment, l'UEFA tarde à les sanctionner.

Mercredi 9 mars dernier, la tension était palpable au PSG. Sur le terrain, elle avait paralysé les joueurs parisiens qui avaient craqué en moins d'un quart d'heure face au Real Madrid, perdant leur place en quart de finale de la Ligue des champions. Cette tension s'est rapidement déplacée dans les couloirs de Bernabeu après le coup de sifflet final puisque Nasser Al-Khelaifi et Leonardo étaient très énervés. Leur mauvaise humeur s'est reportée sur les Madrilènes mais surtout sur le corps arbitral, coupable selon eux d'avoir ignoré une faute de Benzema sur Donnarumma lors de l'égalisation madrilène.

Dans la foulée, l'UEFA avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur des faits de violences contre les deux membres de l'état-major parisien. Mais, depuis, il semblerait que cela soit oublié. L'Equipe révèle en effet que l'instance européenne n'a toujours pas bougé sur ce dossier, lequel n'a pas été traité en commission de discipline le 30 mars dernier. L'affaire ne sera pas non plus traitée ce mercredi, ni dans les prochaines semaines.

PSG were left fuming after Real Madrid's win at the Bernabeu, with security having to intervene when president Nasser Al-Khelaifi and sporting director Leonardo went looking for the referee to complain about his performance, sources have told @alexkirkland. pic.twitter.com/UhNt7f6wYH