L’UEFA menace de pourrir la soirée du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Parc des Princes s’apprête à vivre une soirée spéciale, ce mercredi lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal. Cependant, le moindre débordement sera sanctionné par l’UEFA.

24 heures après la demi-finale sensationnelle entre l’Inter Milan et le FC Barcelone, c’est au tour du Paris Saint-Germain d’entrer en piste. Le club parisien a l’occasion de rejoindre l’Inter ce mercredi mais pour y parvenir, il faudra convertir la victoire acquise au match aller contre Arsenal. Les supporters du PSG ont bien l’intention de donner de la voix et de faire le show en tribunes pour aider comme ils le peuvent les joueurs de Luis Enrique. Le Collectif Ultra Paris a fait monter la sauce à coup de communiqués et de vidéos sur les réseaux sociaux.

Le principal groupe de supporters du Paris Saint-Germain l’a promis, l’ambiance sera chaude comme rarement au Parc des Princes ce mercredi. Un énorme tifo devrait être déployé dans le virage Auteuil, lequel sera certainement plein dès l’échauffement. Histoire de faire monter l’ambiance de quelques degrés, des fumigènes seront également utilisés. L’UEFA y sera très attentive selon RMC, qui affirme que l’instance européenne se tiendra prête à sanctionner le club parisien d’un huis clos partiel pour le premier match de la saison prochaine en cas de débordement et d’utilisation d’engins pyrotechniques.

Le PSG sanctionné par l'UEFA après Arsenal ?

Pour rappel, la tribune Auteuil du Parc des Princes est actuellement en sursis et sera sanctionnée au moindre écart. Les supporters du PSG le savent, mais devraient passer outre cette probable sanction. Au vu de l’enjeu de l’affiche, ils « pourraient bien sacrifier le premier match européen de la saison prochaine et craquer des fumigènes durant la rencontre ». L’enjeu en vaut la peine selon le CUP, bien décidé à faire de cette soirée un souvenir inoubliable pour les supporters parisiens. En espérant bien sûr que le Parc des Princes aura l’occasion de fêter la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions, ce mercredi sur les coups de 23 heures.