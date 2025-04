L'UEFA alertée sur l'arbitrage d'Aston Villa-PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG s'est qualifié pour le dernier carré de la Ligue des champions malgré sa défaite à Aston Villa, mercredi dernier. Cependant, du côté du club anglais, on estime que l'arbitrage a clairement penché d'un côté et on l'a fait savoir.

Les supporters parisiens peuvent dormir tranquilles, le résultat du match à Aston-Villa (3-2) ne sera pas remis pour cause, car il ne doit rien à une intervention externe. Mais pour Damià Vidagany, le directeur sportif du club anglais, il est évident que mercredi soir, du côté de Villa Park, Sanchez Martinez, l'arbitre espagnol désigné par l'UEFA pour officier lors de ce quart de finale retour, a été beaucoup trop complaisant pour le Paris Saint-Germain. Et, se confiant à la Cadena Cope, le responsable d'Aston Villa a mis en avant toutes les petites choses qui ont, selon lui, rendu service à une formation du PSG qui était prise dans une vraie tempête depuis qu'elle était menée 3-2. Des détails que Damia Vidagany impute à l'arbitre, qui est en plus un de ses compatriotes espagnols et qu'il espère ne plus revoir si son club retourne en Ligue des champions la saison prochaine, ce qui n'est pas encore assuré.

L'arbitre espagnol a trop pesé sur la fin du match à Villa Park

Pour le dirigeant d'Aston Villa, le match a été beaucoup trop haché dans le dernier quart d'heure et surtout le temps additionnel accordé, à savoir trois minutes, ne correspond pas du tout à la réalité de ce choc face au PSG. « Le rythme que l’arbitre a imposé n’était pas bon, à cause des petites fautes qu'il siffle, qui à notre avis étaient en trop en faveur d’une équipe, il y a eu trop d'interruptions. En Angleterre, nous sommes habitués à quelque chose de différent. Je ne dis pas que ce sont de mauvais arbitres, a d’abord reproché le directeur sportif, avant d’évoquer plus précisément le temps additionnel jugé trop court. Je suis allé demander au quatrième arbitre s'il y avait du temps additionnel et son attitude a été plutôt arrogante. Donnarumma a perdu du temps et les trois minutes de temps additionnel m'ont semblé une plaisanterie. Je ne tiens pas les arbitres responsables de l'élimination, car nous avions le temps de marquer un autre but, mais cette décision n'est pas normale. »

Pas de quoi remettre en cause la qualification du Paris Sain-Germain, mais c'est évidemment un petit message adressé à l'UEFA, qui n'a pas encore désigné l'arbitre de la demi-finale entre Arsenal et le PSG. Il serait étonnant que ce soit un arbitre espagnol après cette charge venue d'Aston Villa.