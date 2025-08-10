L'Inter veut officiellement Donnarumma

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En plein imbroglio sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, l'Inter Milan veut en profiter et place déjà ses pions pour une éventuelle signature à la fin de son contrat actuel.

La situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma pose un sérieux souci à la direction du Paris Saint-Germain. Bien heureuse de ses performances lors de la dernière saison historique, celle-ci n'aurait pas été contre poursuivre l'aventure avec le géant italien. Son contrat prenant fin en juin 2026, il fallait à tout prix trouver rapidement une solution pour éviter de le perdre gratuitement dans un an. Sauf que le gardien de 26 ans a catégoriquement refusé de prolonger aux conditions fixées par son club, soit sous la forme d'un salaire fixe auquel s'ajoutent des variables basées sur la performance.

Pour ne pas être pris de court, le PSG a anticipé en recrutant Lucas Chevalier contre 55 ME bonus compris. Désormais, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie au plus vite. Sauf que l'Inter Milan est prête à faire retarder l'échéance, à l'heure où plusieurs cadors anglais comme Manchester United sont à l'affût pour un transfert avant la fin du mois d'août.

Donnarumma, un départ en 2026 qui n'arrange pas le PSG

C'est en tout cas ce qu'indique FCInterNews.it qui explique que si Gianluigi Donnarumma rejette un départ lors de ce mercato estival 2025 et qu'il poursuit son contrat jusqu'à son terme, alors l'Inter Milan sautera sur l'occasion de le recruter gratuitement. Cette opportunité est idéale car en juin 2026, les Nerazzurri perdront les services de Yann Sommer au poste de gardien de but, lui aussi en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine. La transition naturelle, avec la signature de celui qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur gardien du monde, est un objectif dont ne se cache plus la direction intériste en coulisses.

Le média spécialisé explique en ce sens que les dirigeants de l'Inter Milan apprécient vraiment Gianluigi Donnarumma et qu'ils pourraient négocier sérieusement avec lui s'il venait à partir en fin de saison prochaine. D'ailleurs, les nombreux allers-retours de son agent Enzo Raiola au siège de l'Inter sont perçus comme un signe évident que quelque chose se trame en coulisses. Pour le PSG, la perspective de le voir rester une saison supplémentaire sans récupérer d'indemnités de transfert serait un nouvel échec de l'acabit du feuilleton Kylian Mbappé.