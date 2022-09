L'Europe s'arrache un crack à 30 ME, le PSG et Newcastle à la lutte

Le mercato estival vient à peine de fermer ses portes et déjà, les premières rumeurs de transferts concernant les autres fenêtres du marché font leur apparition. Et comme souvent, le PSG est concerné.

Le PSG sort d'un mercato estival éprouvant. Les champions de France auront abattu un énorme travail depuis l'arrivée du duo Luis Campos-Christophe Galtier. Surtout au rayon des départs et au vu de la longue liste d'indésirables dont le PSG voulait se séparer. Si le marché des transferts est officiellement clos, la direction francilienne réfléchit déjà à des noms pour le futur. Luis Campos est réputé pour sa grande capacité d'anticipation. Et dans un dossier, le Portugais en aura bien besoin. En effet, le PSG est intéressé depuis quelque temps par Andrey Santos (18 ans), milieu de terrain de Vasco de Gama. Mais la concurrence s'annonce rude pour le crack brésilien.

