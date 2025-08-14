L'autre sauveur du PSG affole le mercato

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Au terme d'une rencontre irrespirable, le Paris Saint-Germain a renversé Tottenham et s'est adjugé la première Supercoupe d'Europe de l'histoire pour un club français. Une victoire qui a pu arriver grâce à un but de Kang-in Lee, alors que son avenir au club est flou.

Face à Tottenham à Udine pour la Supercoupe d'Europe, cela s'est largement vu que l'effectif du Paris Saint-Germain accusait d'un gros retard dans sa préparation physique. Mais comme l'a souligné Marquinhos, le match s'est joué au mental et au ballon, au détriment de l'intensité. Menés 2 à 0 jusqu'à la 85e minute, les Parisiens ont renversé la vapeur et l'ont emporté au bout de la séance de tirs au but. Il a fallu attendre un tir imparable de Kang-in Lee à cinq minutes de la fin du temps réglementaire pour redonner espoir aux joueurs du PSG. Déjà convoité par plusieurs clubs de Premier League, le Sud-Coréen s'est donné beaucoup de crédits aux yeux de l'Angleterre grâce à son entrée en cours de jeu.

Le PSG a tranché pour Kang-in Lee

En tout cas, RMC Sport affirme clairement que son avenir au Paris Saint-Germain n'est pas assuré malgré son but face à Tottenham. Bien qu'apprécié par Luis Enrique grâce à sa polyvalence et sa capacité à jouer court, Kang-in Lee ne sera pas retenu par sa direction en cas d'offre jugée intéressante. Plusieurs clubs sont déjà venus aux renseignements à propos du gaucher de 24 ans, notamment issus de Premier League. Toutefois, le board parisien ne compte pas se laisser faire si départ il y a. Nos confrères ajoutent qu'en cas de vente du Sud-Coréen, il serait remplacé avant la fin du mercato estival 2025.

Pour rappel, Kang-in Lee a récemment fait l'objet de convoitises de la part de Manchester United, alors qu'Arsenal avait déjà pris des renseignements auparavant. Les cadors anglais ne sont d'ailleurs pas seuls sur le dossier puisqu'on parle aussi de Naples, voire de Fenerbahçe. Reste à savoir lequel d'entre eux ira jusqu'à faire une belle offre au PSG.