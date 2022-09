L'arbitre de PSG-Juve connu, début de polémique !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mardi soir au Parc des Princes, le PSG recevra la Juve pour son entrée en lice en Ligue des champions. Une rencontre phare qui sera arbitrée par Anthony Taylor.

Le PSG entame sa campagne de Ligue des champions face à la Juve ce mardi soir. Un choc très attendu par les fans et observateurs du monde du football. Les champions de France ont beaucoup déçu la saison passée mais l'espoir règne depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc francilien il y a quelques semaines. Malgré tout, la Ligue des champions reste une compétition à part, dans laquelle les détails font bien souvent la différence. Vieil ami pas toujours très conciliant du PSG sur la scène européenne, l'arbitrage est un facteur important à prendre en compte. On sait qui arbitrera la rencontre entre Parisiens et Piémontais ce mardi soir au Parc des Princes : Anthony Taylor.

Un scandale en Premier League

L'arbitre anglais est un arbitre expérimenté au plus haut niveau. Il reste d'ailleurs un bon souvenir pour les fans du PSG, puisque l'Anglais avait notamment arbitré PSG vs. Real Madrid (3-0), PSG vs. Atalanta (2-1), PSG vs. Dortmund (2-0) et PSG vs. Barcelone (1-1). S'il n'est donc pas une menace apparente pour Paris, Anthony Taylor est en ce moment un arbitre très critiqué de l'autre côté de la Manche. En effet, les fans de Chelsea, se sentant lésés par son arbitrage depuis des années, ont même publié une pétition destinée à empêcher Taylor d'arbitrer le club dans le futur. Cette dernière a déjà reçu près de 80 000 signatures. Forcément, face aux critiques auxquelles il doit faire face, Anthony Taylor va devoir faire preuve de discernement lors de PSG-Juventus. Et pour certains fans franciliens, le fait qu'il ait été désigné au Parc des Princes pour une telle affiche est une mauvaise nouvelle...

L'inquiétude des fans du PSG est grande

Sur Twitter, les internautes proches du PSG ont été nombreux à pester contre Anthony Taylor ou faire part de leurs inquiétudes à son sujet. On pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Ce mec est le pire arbitre de la planète actuellement et il va arbitrer des matchs importants comme ça ? » ; C'est tellement un arbitre de merde lui y'a même pas 1 semaine il a fait scandale en Angleterre... » ; « Ptdrrr c’est le pire arbitre de Premier League » ; « Ahaha qui a un billet pour ce match, j’ai deux mots a lui dire ! » ou encore « On est dans la merde ». A noter que selon L'Equipe, s'il a reçu un vilain coup face au FC Nantes après un tacle mal maitrisé par Fabio, Vitinha devrait bel et bien tenir sa place contre la Juve mardi soir.