L'Arabie saoudite envoie Rodrygo au PSG

Le Real Madrid vit une saison galère et va faire des choix forts cet été lors du marché des transferts. Une star devrait notamment quitter le navire merengue.

Le Real Madrid ne devrait remporter aucun titre majeur cette saison malgré l'arrivée l'été dernier de Kylian Mbappé. Un fiasco que les fans et observateurs du club merengue ne sont pas prêts d'oublier. Ils souhaitent notamment des changements importants dans quelques semaines lors de l'intersaison. Vinicius Jr et son avenir font toujours autant parler dans la capitale espagnole. Le Brésilien a entre les mains une offre jamais vue de l'Arabie Saoudite mais aussi une prolongation de contrat avec le Real Madrid. Et il pourrait bien décider de privilégier la seconde option. D'un autre côté, les pensionnaires de Santiago-Bernabéu pourraient en revanche décider de céder Rodrygo.

L'Arabie saoudite lâche Vinicius Jr

En effet, selon les informations d'El Chiringuito, le Real Madrid ne s'opposera pas au départ de l'ailier madrilène l'été prochain en cas de belle offre. La décision est prise et Madrid veut tourner la page. Une aubaine donc pour les clubs intéressés, dont Manchester City et le PSG. Paris serait d'ailleurs disposé à envoyé une offre supérieure à 60 millions d'euros pour Rodrygo. Le Real Madrid serait ainsi débarrassé d'une option en attaque et pourrait replacer Vinicius Jr et Kylian Mbappé dans un rôle plus en adéquation avec leurs qualités. A noter également que l'Arabie saoudite se fait de plus en plus à l'idée que Vinicius Jr restera en Espagne. La nouvelle proie de la Saudi Pro League est désormais Raphinha si l'on en croit Don Balon. D'ailleurs, Al-Hilal prépare en ce moment une offre de 100 millions d'euros au Barça et un contrat de 4 saisons assorti d'un salaire estimé à 200 millions d'euros pour l'ancien Rennais. De quoi bien évidemment l'attirer.