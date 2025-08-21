L'Ajax Amsterdam envoie une offre parfaite au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable à Paris et courtisé en Liga et en Premier League, Carlos Soler a aussi une offre de l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais est prêt à accepter toutes les exigences du PSG pour recruter le milieu offensif de 28 ans.

Prêté à West Ham la saison dernière, Carlos Soler a effectué son retour au Paris Saint-Germain cet été. Le milieu offensif espagnol de 28 ans n’entre toutefois pas dans les plans de Luis Enrique. Depuis le début de l’été, Luis Campos lui cherche donc une porte de sortie… sans grande réussite pour le moment. Mais le PSG est sur la bonne voie car toutes les parties sont d’accord pour se séparer, comme l’a confirmé Fabrizio Romano ces dernières heures. Selon le journaliste, l’ancien capitaine du FC Valence dispose de sollicitations en Liga ou encore en Premier League.

Mais à en croire le média néerlandais Voetbalzone, c’est aux Pays-Bas que Carlos Soler pourrait poursuivre sa carrière. Et pour cause, l’Ajax Amsterdam discute depuis plusieurs jours avec le Paris Saint-Germain pour obtenir le prêt du joueur de la Roja. Et l’offre néerlandaise pourrait faire mouche, car elle correspond à tous points aux exigences parisiennes. L’Ajax est prêt à assumer 100% du salaire de Carlos Soler le temps de sa première année en prêt, avant de lever une option d’achat automatique à l’été 2026.

L'Ajax et le PSG en négociations pour Carlos Soler

On ignore pour l’instant le montant de cette option mais pour le PSG, l’offre de l’Ajax a tout de même beaucoup de points positifs. La question est maintenant de savoir si le joueur, qui a disputé 31 matchs de Premier League la saison dernière dont 14 comme titulaire, sera enclin à partir jouer aux Pays-Bas. Un point crucial encore inconnu à ce stade du dossier, et qui sera évidemment décisif pour savoir si le deal peut aboutir. Le PSG a en tout cas dix jours devant lui pour boucler le départ de Carlos Soler, ainsi que celui de plusieurs indésirables au sein de l’effectif : Kolo Muani, Renato Sanches et Donnarumma par exemple, pour ne citer qu’eux.