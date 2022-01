« Kylian, reste au PSG », Mbappé écoeuré par la haine

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'initiative d'une association qui s'occupe d'enfants gravement malades, une petite fille avait lancé un message à Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a tenu à lui répondre et à dire sa désolation face à certaines réponses reçues par cette fillette de 8 ans.

Âgée de 8 ans, Camille souffre du syndrome de Vactel, une maladie gravissime qui remet en cause son pronostic vital sur le long terme. Face à cette situation terrible, les parents de la fillette ont décidé de créer l’association « Un Sourire Pour Camille » qui a pour but de réaliser les rêves d'enfants atteints de maladies congénitales et génétiques. Supportrice du PSG, la jeune fille a lancé un message ce week-end à Kylian Mbappé, son joueur préféré, en lui demandant de « rester au Paris Saint-Germain ». Un message diffusé par l’association via les réseaux sociaux et qui en retour a valu des insultes et des messages d’une violence inouïe à Camille. « Ferme ta gueule tu vas te manger une droite », « Va au diable Camille », « Vivement qu’elle fasse une vidéo qu’elle chiale quand il sera parti »,« Perez va se venger et faire des vidéos avec des petits sans bras et sans jambes sous chimio qui crient « Mbappe al Madrid por favor », vous allez voir flou » sont quelques-uns des commentaires les plus « courtois » adressés à l’association, certains pseudos supporters du Real Madrid se croyant tout permis. Sous le choc, les responsables de « Un sourire avec Camille » ont fait part de leur désolation : « Camille la courageuse petite guerrière a juste voulu déclarer son amour à @KMbappe. Jamais nous n'aurions pu imaginer tant de haine. Camille se bat chaque jour pour distribuer des sourires La tristesse que nous ressentons ce soir est à la hauteur de cette violence. Stop. »

Mbappé n'en peut plus de cette haine

Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille ❤️🙏🏽.

Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. ✊🏽



La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022

Face à ce déferlement de haine, Kylian Mbappé en personne est intervenu ce lundi pour à la fois remercier la fillette, mais également faire part de sa consternation face aux messages adressés par certains rageux. « Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille. Continue de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu », a répondu l’attaquant du PSG et de l’équipe de France, histoire de ramener tout le monde à la réalité. Cependant, le message n'est pas passé à 100%, puisque certains supporters espagnols du Real Madrid ont répondu à Kylian Mbappé que c'est probablement Nasser Al-Khelaifi qui avait monté toute cette histoire. Comme le dit le joueur du PSG, on touche le fond.