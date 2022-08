Kylian Mbappé viré du podium, il ne fait pas de scandale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé est le seul joueur du Paris Saint-Germain en lice pour le Ballon d'Or masculin. Mais le doute existe concernant la présence de la star tricolore du PSG sur le podium de ce trophée honorifique.

Les noms des 30 joueurs en lice pour le Ballon d’Or 2022 ont été dévoilés vendredi et pour le PSG cela a été une douche froide puisque Neymar et Lionel Messi ne seront pas en lice pour ce trophée. Heureusement pour les champions de France, Kylian Mbappé est bien en course pour le Ballon d’Or, et peut espérer bien figurer dans le classement final. Neuvième l’an dernier, le numéro 7 du Paris Saint-Germain sait que le parcours du club de la capitale en Ligue des champions le prive d’un sacre, mais Mbappé a tout de même gagné le titre en Ligue 1 et a tout de même rendu des copies de haut niveau avant la sortie de route face au Real Madrid. Alors, peut-on espérer voir le joueur de 23 ans finir sur le podium du Ballon d’Or 2022 ? A cette question, Nabil Djellit a répondu non. Et le journaliste de s’expliquer.

Mbappé pénalisé par la Ligue 1 pour le Ballon d'Or

Pour Nabil Djellit, même si l’attaquant du Paris Saint-Germain est une star du football et un joueur hors du commun, sa place dans les trois premiers ne serait pas méritée en 2022. « Kylian Mbappé sur le podium du Ballon d’Or ? Non, car il y a des joueurs qui vont passer devant lui. Benzema est indiscutable. Je suis désolé, mais Sadio Mané a quand même gagné la Coupe d’Afrique des Nations, une compétition continentale dans laquelle il a été décisif, et la CAN doit être valorisée. On ne peut pas dire que la CAN est importante et ensuite nous dire que quand un joueur star la gagne ça compte pour du beurre. Lionel Messi quand il gagne la Copa America il gagne le Ballon d’Or. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais pour moi Kylian Mbappé est au niveau de Lewandowski et Salah. Il a fait des stats sans valider un titre majeur, et je suis désolé, mais la Ligue 1 est en dessous de la Bundesliga et de la Premier League, mais aussi de la Serie A et de la Liga. Cela ne veut pas dire que Mbappé ne peut pas claquer 40 ou 50 buts dans ces championnats, mais s’il l’avait fait alors il aurait mérité d’être sur le podium », a confié le journaliste de L’Equipe, qui ne voit donc aucune raison de classer Kylian Mbappé dans les trois meilleurs joueurs de la planète cette saison.

Le débat est évidemment lancé sur l'impact de la Ligue 1 dans le classement du Ballon d'Or, la Farmer League, telle que les Anglais aiment surnommer notre championnat, étant sous-cotée à l'international, alors même que désormais de très grands joueurs la fréquentent. Avant qu'il annonce sa décision de prolonger jusqu'en 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé avait d'ailleurs souvent été alerté sur le fait que jouer en France n'allait pas l'aider dans sa quête de ce prestigieux trophée. Mais en décidant de rester en Ligue 1, et contrairement à ce que certains pensent de l'ancien Monégasque, Mbappé a probablement voulu aussi montrer qu'il faisait d'abord passer le club de la capitale avant son propre palmarès. Et puis si cette saison l'équipe de France va loin dans le Mondial au Qatar, et Paris réalise son rêve en Ligue des champions, alors le Ballon d'Or ne sera vraisemblablement pas loin, Ligue 1 ou pas.

Mbappé rêve du Ballon d'Or depuis longtemps

Ce samedi, s'exprimant dans France-Football sur son appétit de gagner un jour le Ballon d'Or, Kylian Mbappé ne tourne d'ailleurs pas autour du pot, oui il a toujours le désir de gagner ce trophée : « Depuis quand j’en rêve ? Très tôt. Quand tu es jeune, il ne faut pas limiter ses rêves. Petit, tu ne rêves pas « petit » ou de remporter la Coupe départementale. Moi, en tout cas, j'ai toujours rêvé très haut. Et, forcément, j'ai eu très vite envie d'un Ballon d'Or. Comme beaucoup de gamins, j'en suis sûr. Sauf qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui osent l'avouer... (Il pouffe.) Mais moi, ça ne me gêne pas. »