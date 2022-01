Kylian Mbappé va signer au Real Madrid, Florentino Pérez est amoureux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé pourrait atteindre son objectif lors du prochain mercato.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de juin, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé en faveur du club de la capitale française. Et pour l’heure, rien ne dit que l’attaquant de 23 ans changera d’avis. L’été dernier, Kylian Mbappé avait émis le souhait de rejoindre le Real Madrid, qui avait proposé 180 millions d’euros bonus compris au PSG pour le recruter. Une offre refusée par le Paris SG, qui se pensait capable de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. A ce jour, ce n’est toujours pas le cas et logiquement, l’inquiétude monte au Qatar, où l’Emir a pris le dossier en main. Mais selon Fernando Morientes, ancien joueur de l’OM, de Monaco et surtout du Real Madrid, les tentatives du PSG sont vouées à l’échec.

Morientes envoie déjà Mbappé au Real

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Interrogé par RMC, l’ancien attaquant du Real, désormais consultant pour plusieurs médias espagnols, a estimé que la signature de Kylian Mbappé à Madrid en fin de saison était acquise. « Kylian va aller au Real l'année prochaine. J’ai beaucoup écouté le Real et Florentino Perez. Florentino Perez l'aime, il adore Kylian parce qu’il est différent. C'est un joueur qui peut jouer beaucoup d'années à Madrid » a glissé Fernando Morientes, pour qui la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait plus aucun doute. Il est néanmoins délicat pour l’attaquant du Paris Saint-Germain d’annoncer sa potentielle signature chez les Merengue. Et pour cause, le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions a attribué au PSG un adversaire particulier pour Kylian Mbappé : le Real Madrid. En cas d’élimination du club parisien face à l’équipe de Karim Benzema et de Carlo Ancelotti, tout pourrait en revanche s’accélérer pour l’avenir d’un Kylian Mbappé plus proche que jamais du Real Madrid selon les observateurs espagnols…