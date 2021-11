Kylian Mbappé, une trahison venue de Paris !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a rendu une copie parfaite ou presque samedi soir avec l'équipe de France. Pour certains, l'attaquant des Bleus et du PSG est actuellement le meilleur footballeur du monde.

Le 29 novembre prochain on connaîtra le nom du Ballon d’Or 2021. Et sauf surprise ce trophée ne sera pas attribué à Kylian Mbappé. Tandis que les noms de Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et évidemment Karim Benzema reviennent sans cesse, le joueur de 22 ans du PSG est considéré comme étant actuellement le meilleur footballeur du monde. Sa prestation avec la France contre le Kazakhstan, samedi soir au Parc des Princes, a remis toute l’Europe en admiration, et le 10 sur 10 mis par L’Equipe à Kylian Mbappé a témoigné de l’incroyable prestation de l’auteur d’un quadruplé historique. Si l’ancien Monégasque a envoyé la France au Qatar, il a également tenu à bouts de bras le Paris Saint-Germain, là où Neymar et Lionel Messi n’ont pas tenu ce rôle. A l’heure où certains pourraient craindre que Mbappé soit perturbé par son avenir avec le PSG ou au Real Madrid, le joueur est lui au sommet de son art.

Benzema et Lewandowski devant Mbappé ?

Cependant, peut-on dire que Kylian Mbappé est en cette fin d’année 2021 le meilleur joueur de la planète football ? Pour Luis Fernandez, dont la loyauté pour le Paris Saint-Germain ne peut être remise en cause, la réponse donnée au Parisien est : NON. L’ancien international tricolore estime que si Mbappé est sur le podium, il ne peut pas être considéré comme le footballeur le plus doué actuellement. « Sur la répétition des efforts, l’état d’esprit et la façon d’être dans un collectif, je ne tranche pas entre Lewandowski et Benzema, les deux meilleurs au monde selon moi. Karim porte sur ses épaules un Real qui n’est pas aussi fort qu’avant. Il est élégant, ne la joue pas perso. Ils sont au Real et au Bayern, ce ne sont pas deux petits clubs quand même. Kylian est encore derrière à mon goût », explique l’ancien milieu de terrain français, désormais consultant pour BeInSports, qui ne va pas faire plaisir au joueur parisien.

DIRECTION LE QATAR 🇫🇷✈️🇶🇦



Soirée mémorable pour une qualification méritée.

Une grosse pensée pour toutes les familles des victimes 13.11.15.

Et aussi une grande fierté de rejoindre la légende J.Fontaine avec ce quadruplé. #KYLI4N pic.twitter.com/njHbgWJBCN — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 13, 2021

Il y a quelques jours, interrogé sur Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic avait lui aussi évoqué ce qui éloignait encore Kylian Mbappé du toit du monde sur le plan footballistique. « Ce que Kylian Mbappé fait actuellement n’est pas assez. ll est trop dans un confort, dans sa zone. Il faut qu’il marche sur le feu. Imaginez comme il peut devenir fort s’il se fait mal. Il faut qu’il sente le goût du sang. Tu dois être entouré de gens qui te poussent. Entoure-toi de ceux qui te disent que tu n’es pas assez bon et tu deviendras le meilleur », avait confié le buteur suédois. Cependant, quoi que Zlatan Ibrahimovic et Luis Fernandez disent, il est évident que Kylian Mbappé est sur sa planète et même Didier Deschamps, qui a côtoyé comme joueur et entraîneur les plus grands ne masque pas son admiration pour l’attaquant du PSG. « Kylian a pu étaler toute sa classe, son efficacité et son état d’esprit. Il aurait pu marquer un quintuplé mais il a laissé Antoine tirer le pénalty, c’est bien que nos attaquants se partagent l’efficacité. Il a toujours eu de la liberté, il a défendu aussi quand il a fallu, il est capable de tout faire », a reconnu le coach des Bleus au sujet de Kylian Mbappé.