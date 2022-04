Kylian Mbappé, une énorme et imminente info du Qatar ?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé sera en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain. Son avenir fait beaucoup parler et des grosses informations pourraient tomber très prochainement.

Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres ces dernières semaines. D'abord pour ses performances XXL sur les terrains mais également pour son avenir. Le champion du monde sera en fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale. Et visiblement, toutes les spéculations sont de mise le concernant, alors que Kylian Mbappé lui-même rappelait récemment ne pas encore avoir fait son choix. Ces dernières heures semblent avoir marqué un nouveau tournant dans le dossier Mbappé, alors que son frère et sa mère sont actuellement présents au Qatar du côté de Doha. Selon L'Equipe, ce déplacement n'a d'ailleurs rien d'anodin et le clan Mbappé va bel et bien parler transfert et contrat avec le board du PSG Un journaliste qatari promet d'ailleurs des informations en béton dans les prochaines minutes.

Des nouvelles imminentes sur l'avenir de Mbappé

🚨🚨 أخبار مهمة عن مستقبل كيليان مبابي اليوم مساءًا في سلسلة تغريدات .. فعلوا جرس التنبيهات🔔 — محمد الكعبي (@Qatari) April 22, 2022

Le compte Qatari, qui compte plus de 240 000 abonnés sur Twitter, a fait une sortie remarquée ce vendredi. Par un post assez énigmatique, il annonce en effet : « Des nouvelles importantes sur l'avenir de Kylian Mbappe ce soir dans une série de tweets... Ouvrez vos notifications ». Quelques mots qui ont fait l'effet d'une petite bombe sur le réseau social à l'oiseau bleu. Reste à savoir ce qu'il en sera, alors que tous les scenarii semblent envisageables. Kylian Mbappé, de son côté, se fait plutôt discret mais tout pourrait changer une fois le titre de champion de France du Paris Saint-Germain validé.

🚨Info : Si Mbappé 🇫🇷 laisse un espoir au #PSG, c'est au sujet de la réorganisation attendue au club



• Il a besoin de sentir des changements radicaux au club, qui lui empêche de gagner la LDC



• Tendance toujours à un départ mais rien n'est encore jouéhttps://t.co/44liCKWvfz — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 22, 2022

Cela pourrait être le cas dès ce samedi soir lors de la réception de Lens au Parc des Princes. Ce sera, sauf cataclysme, le dixième titre du club de la capitale. Pas mal pour un club fondé en 1970 et qui n'a pour le moment jamais connu la relégation à l'échelon inférieur. Mais même en ces temps de célébration, les regards seront tournés vers Kylian Mbappé, qui reste très indécis et attend du PSG qu'il mette le paquet sur la réorganisation du club.