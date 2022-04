Kylian Mbappé : Téléfoot, le Qatar et RMC ont la même réponse !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La présence au Qatar d'une partie de la famille de Kylian Mbappé a suscité de nombreuses rumeurs ces derniers jours. On ne sait toujours pas si l'attaquant prolongera au PSG ou signera au Real Madrid.

La maman et le petit frère de Kylian Mbappé ont fait le buzz cette semaine, sans que l’on sache si cela était involontaire ou un bel exercice de communication. En mettant en ligne une photo où l’on pouvait constater qu’il était actuellement à Doha, Ethan Mbappé a mis en alerte ceux qui suivent la situation de la star du Paris Saint-Germain, et ils sont des millions. Bien évidemment, du côté des supporters du PSG, on veut voir dans cette présence des proches du joueur au Qatar un signe très positif concernant une possible prolongation de contrat de l’attaquant de 23 ans.

Tandis que du côté du Real Madrid, au moins officiellement, on reste zen et convaincu que Kylian Mbappé va respecter un « accord verbal » qu’il aurait donné de longue date. En France et à Doha, différentes sources, dont certains sont très proches du footballeur parisien, et d’autres très proches de l’Emir du Qatar, s’accordent sur la réalité de la situation à quelques heures d'un possible sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Le PSG et Mbappé, réunion la semaine prochaine à Paris

Considéré comme la source la plus fiable pour ce que concerne Kylian Mbappé, Julian Maynard, journaliste pour Téléfoot, a donné sa version concernant la présence dans le pays qui organisera le Mondial en fin d’année de la famille Mbappé. « Malgré une rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi en marge des vacances de sa famille à Doha, pas d’évolution particulière dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur n’a pas encore pris sa décision. Le PSG songe à se restructurer pour se donner une chance de prolonger le champion du monde. Pas d’offre contractuelle pour le moment », a précisé Julian Maynard. De son côté, Jérôme Rothen, qui a lui aussi une relation directe avec le champion du monde 2018, qu’il avait interviewé à l’automne dernier, a livré d’autres informations qui vont dans le même sens. « Il n’y a pas eu de négociation du tout au Qatar? Il y a eu un café pris entre la maman du joueur et Nasser Al-Khelaïfi. Il n’y avait pas l’Emir, il n’y avait pas Leonardo. Par contre, il y a un rendez-vous la semaine prochaine avec les dirigeants parisiens, avec Leonardo, avec tout l'encadrement, sur Paris, pour parler l'avenir de Kylian. Et il n’y a aucun rendez-vous avec le Real Madrid la semaine prochaine, contrairement à ce qu’il se dit, y compris sur RMC », a précisé l’ancien footballeur du PSG.

Quasiment à la même minute, c’est cette fois Mohammed Al-Kaabi, journaliste qatari proche de l’Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaifi, qui a lui aussi fait connaître sa version des faits. « Kylian Mbappé a demandé une autre offre plus élevée au Real Madrid (Bonus de signature / Salaire). A Paris, ils travaillent dur, et sur tous les plans, pour renouveler le joueur. Et ils feront une offre féerique qui ferait rêver n'importe qui pour y parvenir. A Madrid, ils parient sur le désir du joueur et la réalisation de son rêve de jouer au Real, ainsi que sur son accord verbal. Le joueur ne décidera qu'à la fin de la saison, il ne décidera jamais avant cela », indique le journaliste. Le dossier Kylian Mbappé n'est donc pas terminé, malgré les rumeurs lancées en France et en Espagne, mais il est clair que les choses devraient avancer rapidement dans les prochains jours compte tenu de la réunion à venir entre le joueur et les dirigeants du Paris Saint-Germain.