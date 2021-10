Kylian Mbappé, son interview fait rêver le PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, Kylian Mbappé s’est longuement exprimé sur son avenir et a laissé la porte ouverte à une prolongation au PSG.

Si l’international français de 22 ans a confirmé qu’il avait demandé aux dirigeants du PSG de signer au Real Madrid cet été, il n’a fait aucune annonce sur l’avenir. Toutes les portes restent ouvertes pour Kylian Mbappé, même si la tendance est bien sûr une signature dans la capitale espagnole. Dans ses interviews à L’Equipe et à RMC, l’ancien Monégasque a laissé une petite chance au PSG de le prolonger, tout comme sa mère quelques jours plus tard face aux lecteurs du Parisien. Visiblement, les propos de Kylian Mbappé ont fait chaud au cœur des dirigeants du PSG et notamment de Mauricio Pochettino. Dans une interview accordée à la Cadena COPE, le coach argentin a fait savoir qu’il croyait dur comme fer à une prolongation de Kylian Mbappé désormais.

L'interview de Mbappé laisse de l'espoir à Pochettino

« Il ne faut pas sous-estimer les joueurs, ils ont un entourage, des conseillers et leur propre opinion. Il prendra la décision qu'il aura à prendre et le club fera tout son possible pour conserver Kylian, parce qu'on parle de l'un des meilleurs joueurs du monde, avec un énorme potentiel, qui n'a que 22 ans. Le club essaiera de le convaincre et de le séduire pour qu'il reste ici. Moi, comme entraîneur, je serais enchanté qu'il reste ici de nombreuses années » a lancé Mauricio Pochettino, convaincu que le Paris Saint-Germain a une chance de prolonger Kylian Mbappé après les interviews accordées par le Français à L’Equipe et RMC la semaine dernière.

Kylian Mbappé libre, Pierre Ménès accuse le PSG https://t.co/8ubY7RzCpb — Foot01.com (@Foot01_com) October 13, 2021

Et l’entraîneur du PSG de poursuivre. « Sa dernière interview ? J'en ai vu quelques extraits, je garde la sensation que la situation est ouverte et que tout peut arriver à l'avenir. Il a dit quelle était sa position il y a quelques mois et elle peut changer à l'avenir. Le club a l'espoir et la capacité pour le séduire et lui offrir des outils et des choses pour qu'il soit heureux ici et prenne du plaisir à jouer au football. Après, la décision d'accepter lui appartient » a lancé Mauricio Pochettino, pour qui toutes les portes sont donc ouvertes pour l’avenir de Kylian Mbappé. Reste que pour l’heure, Nasser Al-Khelaïfi ne parvient pas à convaincre sa star de 22 ans de parapher un nouveau contrat. De son côté, Kylian Mbappé a bien compris que Paris n’accepterait jamais de le vendre et que l’unique solution pour partir était d’attendre d’être libre, ce qui sera le cas en juin prochain.