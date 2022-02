Kylian Mbappé s'en va, le PSG dévoile ses plans

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé a toutes les chances de quitter le club de la capitale.

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid n’est pas encore acquise. En effet, le Paris Saint-Germain espère toujours convaincre son attaquant de 23 ans de prolonger d’une ou deux saisons. Mais à ce jour, la tendance est toujours à un départ de Kylian Mbappé. Une situation d’incertitude qui oblige le club de la capitale à activer plusieurs pistes sur le marché des transferts afin de compenser un éventuel départ de l’international tricolore. Comme indiqué par ailleurs, Richarlison fait partie des pistes du PSG pour compenser la potentielle perte de Kylian Mbappé. Une information confirmée ce vendredi par Don Balon, qui explique que le profil de l’international brésilien d’Everton plait beaucoup à l’état-major du Paris SG. Deux autres joueurs figureraient par ailleurs dans les radars du Qatar en cas de départ de Kylian Mbappé.

Salah, Richarlison et Lewandowski ciblés ?

Il s’agit de deux pistes déjà évoquées qui tendent donc à se confirmer à quelques mois du mercato estival. La première mène à Mohamed Salah, auteur d’une saison brillante à Liverpool et qui a été cité à plusieurs reprises comme l’une des cibles prioritaires du Paris SG en cas de départ de Kylian Mbappé. Dans un autre registre, Robert Lewandowski est également dans le viseur du PSG. A ce poste de pur numéro neuf, le PSG possède Mauro Icardi mais l’international argentin est plus que jamais sur le départ. Avec l’économie du salaire XXL de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait en profiter pour renforcer son attaque avec Robert Lewandowski. Et si sur le papier, il parait compliqué de déloger l’international polonais du Bayern Munich, rien n’est impossible dans ce dossier dans la mesure où le PSG pourrait offrir à Lewandowski un salaire que jamais le champion d’Allemagne en titre ne lui proposera. Richarlison, Salah, Lewandowski en plus d’Haaland et certainement d’autres : les pistes ne manquent pas au Paris Saint-Germain pour compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé.