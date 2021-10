Kylian Mbappé libre, Pierre Ménès accuse le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Même si le Paris Saint-Germain espère toujours prolonger son contrat, Kylian Mbappé a de grandes chances de partir libre à la fin de la saison.

Dans ses interviews accordées à RMC et L’Equipe la semaine dernière, le buteur du PSG a laissé toutes les portes ouvertes concernant son avenir. Kylian Mbappé a néanmoins affirmé très clairement qu’il avait exprimé à ses dirigeants le désir de rejoindre le Real Madrid lors du mercato estival. Son vœu n’a pas été exaucé par Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar, lesquels ont refusé la proposition à plus de 180 millions d’euros de Florentino Pérez pour le champion du monde 2018, une offre arrivée il est vrai dans les derniers jours du marché estival des transferts. Face la position intransigeante du PSG, l’ancien Monégasque n’a plus d’autre choix que de partir libre s’il veut changer d’air, l'intérêt de prolonger avec le Paris Saint-Germain étant très limité. Dès lors, Kylian Mbappé est impossible à critiquer selon Pierre Ménès.

Le PSG responsable de la situation à 100 % ?

« C’est extraordinaire, parce que quand il parle ça ne va pas et quand il parle, ça ne va pas non plus. Moi j’ai trouvé ses explications très claires. Je ne m’explique pas comment on peut reprocher à un joueur d’aller au bout de son contrat. Il y a tellement de clubs qui prennent les joueurs pour des bouts de viande... le mec il signe cinq ans, il fait cinq ans. Je ne vois pas où c’est écrit qu’un joueur doive absolument partir avant la fin de son contrat pour que son club gagne de l’argent. Je ne comprends pas les reproches des supporters parisiens, puisque le club a recruté trois joueurs libres cet été. Je l’ai trouvé extrêmement franc, il n’a rien éludé, ni le péno ni Giroud. Je n’ai pas du tout été choqué par cette prise de parole, quant à son timing, ça fait cinq mois qu’on lui reproche de ne rien dire et on va donc pas lui reprocher le jour où il parle » a jugé Pierre Ménès, qui ne critiquera pas Kylian Mbappé en cas de départ pour zéro euro à la fin de la saison. Car pour l’ancien journaliste de Canal +, c’est avant tout l’attitude du PSG, qui refuse de le vendre, qui a forcé Kylian Mbappé à prendre une telle décision.