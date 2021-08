Mbappé, Madrid offre 120M pour le sortir du « Prison St-Germain »

Dans : PSG.

Persuadé que Nasser Al-Khelaifi bluffe en affirmant que Kylian Mbappé restera au PSG même sans prolonger, le Real Madrid affûte ses arguments et la presse espagnole annonce une offre à hauteur de 120 millions.

C’est une partie de poker menteur dont il est totalement impossible de savoir qui sera le vainqueur à moins de trois semaines de la fin du mercato estival 2021. D’un côté, il y a un Nasser Al-Khelaifi inflexible et qui répète depuis des mois que Kylian Mbappé jouera cette saison de Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain, le patron qatari du PSG mettant un peu de pression sur l’attaquant français. De l’autre, il y a Kylian Mbappé qui est totalement silencieux, même s’il se dit qu’il pourrait intervenir publiquement dans les prochains jours. Et enfin, il y a Florentino Perez, le patron du Real Madrid qui doit à la fois gérer le dossier Mbappé, tout en luttant contre la Liga, tout cela en voulant toujours créer une Super Ligue avec la Juventus et le FC Barcelone.

⚽🇫🇷 @damien_lemaitre en SER Deportivos



🗣️ "El silencio de Mbappé por la llegada de Messi dice mucho"



🗣️ "Veo que hay pocas posibilidades de que se vaya al Real Madrid este verano. Tiene que pensárselo"https://t.co/J5hCutHcni — SER Deportivos (@SERDeportivos) August 12, 2021

Pour l’instant, l’énorme intérêt des Merengue pour Kylian Mbappé ne s’est pas concrétisé, les dirigeants madrilènes n’ayant adressé aucune offre au Paris Saint-Germain pour l'ancien joueur de l'AS Monaco. Du côté de la Casa Blanca, on laisse entendre que faute d’un transfert dès cet été, on est prêt à attendre que le joueur français soit libre dans un an. Comme par hasard, des infos ont fuité ce jeudi sur le contrat que Mbappé pourrait signer à Madrid s’il vient gratuitement, à savoir 25 millions d’euros par an dans un contrat de six ans, soit 150 millions d’euros garantis. Et en bonus, Florentino Perez lui offrirait une prime à la signature de 40 millions d’euros !

Dans le magasin officiel du Real Madrid à Dubaï, des maillots floqués "Hazard 7" sont en ventes depuis le 7 juin 2019, date à laquelle le transfert d’Eden Hazard a été officialisé. (@marca) pic.twitter.com/QgGDCTfSHN — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) June 12, 2019

Le Real Madrid a cependant très envie de s’offrir au plus vite le prodige français, et pour cela Perez est prêt à venir à Paris avec une offre de 120 millions d’euros afin de convaincre Al-Khelaifi de céder Kylian Mbappé. La Cadena Ser affirme que cette proposition sera la seule qui sera adressée au PSG pour Mbappé, et si Paris refuse alors les Merengue n’iront pas plus loin. Un « à prendre ou à laisser » qui avait fonctionné en 2019 avec Eden Hazard à un an de la fin de son contrat avec Chelsea. Mais Paris n'est pas Chelsea, et les médias espagnols rappellent que le club de la capitale est parfois surnommé le « Prison Saint-Germain » en raison de sa capacité à tenir tête aux joueurs.